Поберечь себя и близких: нумеролог рассказала об опасностях "коридора затмений"

21 января произойдет лунное затмение

Особенно напряженным периодом времени в январе 2019 года станет промежуток с 6 по 21 число.

Он будет ознаменован "коридором затмений", пишет нумеролог Людмила Савина в Facebook.

По ее словам, любое затмение оказывает огромное влияние как на человека, так и на планету в целом.

"Солнце в нашей жизни отвечает за жизненную энергию, волю и силу духа, творчество и выдумку. А вот Луна - за духовное, интуицию, подсознание.

Если солнечное затмение говорит о том, что пора ждать глобальных перемен и готовиться к ним, то лунное символизирует период переосмысления прошлых событий", - отмечает нумеролог.

Она напомнила, что 6 января уже было первое затмение в году, а 21 января 2019 года в 7:13 по Киевскому времени произойдет полное лунное затмение под знаком Льва.

"Промежуток между двумя затмениями называют "коридором затмений". Лунное затмение, которое происходит сразу же после солнечного, затрагивает сферу чувств и личную жизнь. Все эмоции, которые вы испытаете в это время будут острее и интенсивнее. С одной стороны это хорошо, ведь в таком состоянии мы способны изменить свою судьбу к лучшему. Но с другой стороны излишнее проявление эмоций может привести к неприятным последствиям, тем более, что это происходит в "коридоре затмений". Эмоциональный фон в этот период нестабилен, а логика может проявить себя уже со значительным опозданием. Поэтому те, кто склонен к импульсивности, резкости, необдуманным поступкам, постарайтесь поберечь себя и своих близких. Лучше в этот период откажитесь от своей привычки контролировать других и управлять ими", - подчеркнула Савина.

Она пишет, что лунное затмение 21 января принесет с собой воздаяние за поступки, совершенные в солнечное затмение.

"Поэтому вам нужно постараться правильно использовать потенциал этого периода. Многие смогут посмотреть на сложную ситуацию в своей жизни трезво и реалистично. Одни поймут, как двигаться дальше, что делать и что предпринять, а вот другие, наоборот, впадут в затяжную депрессию и усугубят ситуацию", - предупредила нумеролог.

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По ее словам, в "коридоре затмений" следует проявлять осторожность, важные встречи желательно перенести.

"Как правило, в период между затмениями резко возрастает количество конфликтов и споров, а также разного рода столкновений, поэтому не рекомендуется в это время принимать судьбоносные решения. Важно отметить, что особенно это важно для тех, кто решил переехать, сменить работу, страну или участвует в создании предприятий. Если в это время уволиться с работы, то новое место придется искать очень долго", - пишет она.

Савина также рекомендует в период между затмениями лучше воздержаться вкладывать деньги в какие-либо проекты.

"Желательно в это время накапливать средства и отдавать долги. И стоит быть особо внимательными ко всему, что происходит с вами и вашими близкими", - говорится в сообщении.

Савина пояснила, что фактор важности событий с 6 по 21 января увеличивается в несколько раз, поэтому прежде чем что-либо начать, необходимо хорошо подумать - что тем или иным действием вы привлечете в свою жизнь? Насколько вам и вашим близким это нужно в данный момент? Следуйте за своей интуицией. Предпринимайте только то, в чем вы уверенны. Помните, что все события, которые происходят в "коридоре затмений" будут очень сильно влиять на вашу жизнь.

Она также посоветовала следить за качеством питания: в "коридоре затмений" повышена склонность к интоксикациям и отравлениям. Не перенапрягайте органы зрения, старайтесь не переохлаждаться и избегайте сквозняков. В это время неблагоприятному влиянию подвержены глаза, уши и голова. Возможно ухудшение состояния здоровья у людей с хроническими заболеваниями или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"В период между затмениями найдите время для полноценного отдыха и оздоровительных процедур. Хорошо бы использовать различные обряды и практики.

Помните, что все события, произошедшие в "коридоре затмений", принимают фатальный характер и в дальнейшем будут оказывать большое влияние на вашу жизнь. Поэтому будьте мудрыми и старайтесь гармонизировать окружающую обстановку", - добавила нумеролог.

Напомним, ранее нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему.