Солнечное затмение: нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему

5 января 2019, 22:23

Наиболее подвержены влиянию затмения будут люди кардинальных знаков Зодиака.

Солнечное затмение
6 января произойдет солнечное затмение / Reuters

В Рождественский Сочельник произойдет солнечное затмение, которое состоится на 15 градусах Козерога.

В день затмения не рекомендуется начинать ничего важного, т.к. затмение усиливает малейшие негативные факторы вибраций дня, в который происходит, рассказала нумеролог Людмила Савина.

По ее словам, наиболее подвержены влиянию затмения будут люди кардинальных знаков Зодиака: Овен, Рак, Весы, Козерог. 6 января 2019 года также прогнозируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня, которая сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Она отметила, что день имеет сильную энергетику, поэтому магические ритуалы, проведенные 6 января, принесут отличные результаты.

"Практика солнечного затмения дает возможность осознать и освободиться от внутренних страхов, негативных черт характера (например, лень, раздражительность и др.), которые тормозят движение жизни и мешают духовному развитию", - подчеркнула Савина в Facebook.

Нумеролог подчеркнула, что в солнечное затмение очень хорошо подвести итог года, разобраться в своих ощущениях, где вы могли быть не правы, кого обидели, чего вы боитесь, за что переживаете. Если у вас не складываются с кем-то отношения, то представьте его в своем воображении и прислушайтесь к своим ощущениям: что в вас не принимает этого человека, где в себе вы ощущаете барьер, страх или обиду. Вот эти свои ощущения запишите на бумаге и почувствуйте, для чего вам даны эти отношения, чему они учат. Постарайтесь отнестись к этому человеку как к учителю, поблагодарить за урок и простить его сердцем. Очень важно сделать это искренне и с любовью. Ваши отношения разрешатся наилучшим образом.

"Момент солнечного затмения – уникальный. В этот период Вы можете стать скульптором своего ближайшего будущего, запустив программу и те события, которые вы хотели бы видеть в своей жизни. Благоприятно в этот день загадывать желания", - рекомендует она.

Савчина также считает, что желания могут касаться любви, здоровья, работы, бизнеса, денег, недвижимости, путешествий, обучения.

"Желательно помнить о практичности и реалистичности намерений. Учитывайте интересы других людей, чтобы ваши желания не входили с ними в противоречие. События Солнечного затмения носят судьбоносный характер. Вы можете в это время скорректировать плохие перемены и увеличить эффект хороших последствий этого явления. Ваша главная задача в это время - это беречь свою нервную систему и успокоить себя.

Вы можете не только избавиться от негативных ситуаций и ощущений, но и заложить программу исполнения своих желаний на целый год", - пишет она.

Также этот день подходит для медитаций, размышлений на тему существующих ситуаций и перспектив, планирования на будущее. Очень хорошо обдумывать действия, создавать себе гармоничный настрой, избегать осуждения и критики. Такие духовные практики - хороший способ показать Вселенной, чего вы хотите и о чем мечтаете.

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Кроме того, Савина также дала несколько полезных рекомендаций:

Ритуал на солнечное затмение.

Примите контрастный душ (мужчинам надо начать и закончить горячей водой, а женщинам – холодной 5-7 раз). За 10 минут до солнечного затмения надо лечь головой на восток и расслабиться, закрыть глаза и представить себе, как страхи, комплексы и другие негативные программы, от которых вы хотите избавиться, выходят из вас. Вы их по очереди представляете перед собой в виде образов, символов (например, страх – как камень, обида – как ком) и посылаете этому образу энергию своей любви и благодарности за их уроки в вашей жизни. Смотрите и чувствуйте, что с ними при этом происходит, как они видоизменяются, становятся светлыми и чистыми созданиями или символами. А затем обязательно заполните пустые места в себе, где были эти ощущения, своей любовью.

Магический прием 1-го лунного дня во время Солнечного затмения

С 3:30 до 08:07 6 января по Киевскому времени 1-ый лунный день. В первый лунный день начинается лунный месяц.

После проработки солнечного затмения в течение 1-го часа с 3:30 до 4:30 6 января сядьте перед свечой, возьмите чистый лист бумаги и напишите себе план на год. Только пишите конкретно ( к какому сроку). Представляйте будущее как уже происходящее. После каждого представления произнесите вслух желание и запишите его на бумаге в настоящем времени.

Вам обязательно предоставят новые возможности для реализации Ваших планов.

Первые лунные сутки лучше всего провести дома. Постарайтесь быть терпимы к чужому мнению и ничего не принимать близко к сердцу. Относитесь ко всему спокойно, сохраняйте чувство юмора. Любое ваше действие в этот лунный день оказывает влияние на исполнение ваших желаний в течение всего лунного месяца с 6 января до 4 февраля. Любая ссора или конфликт может отложить или вообще отменить реализацию ваших желаний. Старайтесь больше думать о приятном, можете заняться творчеством или тем, что вам доставляет удовольствие.

Секс может привести к серьезным заболеваниям половой сферы.

Очень хорошо в этот день проводить медитации. Чтобы привлечь положительные энергии Козерога во время медитации , можно использовать камни этого зодиакального знака: бирюзу, гранат, оникс, алмаз и другие.

Медитация на свечу:

Сядьте в спокойном месте.Зажгите свечу белого цвета, закройте глаза, расслабьтесь, настройтесь позитивно. Представьте себе, как пройдет у вас ближайший год как можно реальнее.Представьте то, что вы хотите получить так, как будто это уже произошло.Например, если вы хотите купить квартиру, представьте, что вы уже празднуете новоселье и вам очень нравится ваша новая квартира. После представления отпустите с любовью ваш образ во Вселенную.

6 января 2019 года - День духовного роста для людей с Числом жизненного пути 1.

Обращаю внимание на этот день людей, у которых Число жизненного пути 1. 6 января является для них еще и Днем духовного роста.Нaпримeр, ecли вы рoдилиcь 03.08.1970 года, тo вaшe Чиcлo Жизнeннoгo Пути равняется: 3+8+1+9+7+0=28=2+8=10=1+0=1, т.е ЧЖП = 1.

В День духовного роста, согласно советам известного нумеролога мисс Баллиет, cлeдуeт быть ocoбeннo внимaтeльными к пeрeмeнaм, рaзгoвoрaм, а также к нeoбычным coбытиям.

1. Oтнocитecь к этoму дню, кaк к cвoeму другу и учитeлю.2. Убирайте из coзнaния вce злыe мыcли и нeприятныe coбытия, a вo вceм плохом ищитe дoбрoe нaчaло.3. Oбрaщaйтe внимaниe нa людeй, кoтoрых вcтрeчaeтe, и нa тe мыcли, кoтoрыe oни у вaс вызывают. У вас есть шанс найти имeннo тo, чeгo ищeтe.4. Пoмнитe - все, чтo вы зaклaдывaeтe в новый цикл, будeт вoзврaщaтьcя к вам в пocлeдующиe Дни духовного роста.Тaким oбрaзoм, избaвляяcь в cвoи Дни духовного роста oт вcякoгo злa, мы кoррeктируeм cвoи прoшлыe oшибки, настраиваем себя на гармонию co Вceлeннoй, а в первый лунный день это очень важно.

Напомним, в 2018 году жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.

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Солнечное затмение солнце затмение нумеролог
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