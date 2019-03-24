Эксперт-диетолог рассказала о пользе поста для организма

Отказ от продуктов животного происхождения очень полезен / medpro.com.ua

Наши предки на протяжении длительного времени придерживались постов и периодического воздержания от пищи, что базировалось на многолетних наблюдениях за эффектами, которые дает пост: улучшение работы организма, нормализация массы тела, кровяного давления, уровня холестерина, работы иммунной системы, снижение риска онкологических заболеваний.

По словам врача-диетолога Оксаны Скиталинской, современная наука не только подтверждает пользу постов, но и считает их одним из лучших методов продления молодости и борьбы со старением.

"Отказ от продуктов животного происхождения очень полезен для людей, особенно 40-65 лет. Именно этот период врачи считают наиболее чувствительным к животным продуктам, особенно к красному мясу. Замена животного белка растительным дает массу положительных эффектов для организма: оздоровление микрофлоры кишечника, улучшение состояния при аутоиммунных заболеваниях (аллергии, бронхиальной астме и т.д.), улучшает работу мозга, уменьшает уровень висцерального (внутреннего) жира", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

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Эксперт отметила, что многие люди неправильно относятся к посту и после его окончания начинают объедаться вредными продуктами - сладостями и мясом.

"Поэтому моя рекомендация: воспринимайте пост как очень хорошее средство для переосмысления своей жизни, а еду в дальнейшем воспринимайте как инструмент, который дает нам возможность быть здоровыми, жить качественно и делать что-то хорошее для мира", - добавила Скиталинская.

Напомним, ранее Скиталинская рассказала, сколько можно пить кофе.