Успеть исправить в мае: астролог дал важный совет трем знакам Зодиака

Павел Глоба составил новый гороскоп / Rsute

Известный астролог Павел Глоба предупредил три знака Зодиака о том, что в мае 2019 года им придется постараться для того, чтобы преодолеть неожиданные препятствия и достичь поставленных целей.

Людям, родившимся под знаком Рака, астролог советует меньше делиться своими намерениями, потому что неосторожное слово или косой взгляд сможет разрушить то, к чему вы шли долгие годы. При этом следует четко формулировать свои цели, а также отстаивать позицию, даже если она существует вопреки мнению большинства.

Читайте такжеЗолотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояниеПавел Глоба предупредил, что в мае 2019 Рыб могут ждать события и впечатления, которые давно планировались и о реализации которых можно было только мечтать. В то же время добиться намеченного поможет четкая организация и планирование, в то же время не следует зацикливаться на мнении окружающих, даже если оно идет вразрез с вашим.

И наконец Водолеям май подготовил несколько важных испытаний, преодолеть которые поможет хладнокровие, интуиция и выдержка. Астролог подчеркнул, что преодолению неразрешимых проблем может помочь трезвый расчет, а глубокая вера в свои силы поможет добиться решения самых сложных задач, пишет dailyhoro.ru.

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Напомним, ранее Павел Глоба посоветовал, как в мае не потерять самое важное.