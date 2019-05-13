Пройти по минному полю: астролог посоветовал, как в мае не потерять самое важное

Несколько знаков Зодиака ожидает захватывающее развитие событий / Whats-Your-Sign

По прогнозу известного астролога Павла Глобы, в мае сразу несколько знаков Зодиака будет ожидать захватывающее развитие событий.

Как говорит астролог, Рыбам звезды сулят новые и приятные перемены, причем это касается любовных отношений, а также работы. При этом радостное событие может застать Рыб как в увлекательном путешествии, так и в деловой поездке.

А вот для Скорпионов астролог прогнозирует в мае благоприятное время для принятия решений. С третьей недели месяца настанет позитивное время для важных перемен: можно будет делать ремонт, обновлять гардероб или совершать важное приобретение. При этом не лишним станет держать язык за зубами, чтобы не нарушить сокровенные планы.

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Павел Глоба рекомендует Близнецам в мае не хвататься за все дела сразу, а сосредоточится на главном. Он советует разделить задачи на основные и второстепенные. Кроме того, в это время звезды создадут хорошие условия для решения самых важных вопросов на работе, в бизнесе и быту.

В то же время Раков астролог предупреждает, что в мае им придется пройти, как по минному полю. Прежде всего это касается личной жизни, которая и принесет основные проблемы. Особую осторожность он советует проявлять одиноким Ракам, ведь в их окружении может появиться человек, которого интересуют не сердце и душа, а туго набитый кошелек.

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Напомним, ранее Павел Глоба раскрыл секрет успеха для трех знаков Зодиака.