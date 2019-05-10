Триумф и удача в мае: астролог раскрыл секрет успеха для трех знаков Зодиака

Астролог Павел Глоба составил новый гороскоп / golbis.com

Известный астролог Павел Глоба составил новый гороскоп. При этом он выделил три знака Зодиака, которым в мае будет сопутствовать удача и успех.

Для людей, рожденных под знаком Близнецов последний месяц весны станет временем настоящего триумфа. При этом особый успех будет сопутствовать Близнецам, занятым в социальной сфере, журналистике, кинематографии. Астролог советует не упустить момент во второй половине мая для демонстрации своих профессиональных качеств.

"Своевременная подача информации, владение целями и секретами выполнения плана – ваш гарант прорыва в рабочей сфере. Домашние могут жаловаться на вашу чрезмерную занятость. Найдите аргументы в свою пользу, донесите целесообразность вложений сил для дальнейших перспектив", - сказано в прогнозе Павла Глобы для Близнецов на g2019.su.

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Не менее удачный период до конца месяца ожидает и Львов. Астролог говорит, что в это время они могут спокойно отдыхать, при этом наработанный в коллективе авторитет будет работать именно на Львов. Павел Глоба прогнозирует приятный сюрприз от любимого человека. Также стоит ждать приятного сюрприза от детей. Он добавил, что в мае благоприятна смена образа, стиля, прически, ведь все обновления в канун лета будут полезными.

И наконец Рыбы в мае получат заслуженную награду за то, что направлены все свои силы для достижения успеха. По словам Павла Глобы Рыбы получат признание, восхищение и заслуженную награду. Астролог также обратил внимание, что в этом месяце у них могут произойдут интересные встречи, одна из которых может перерасти в страстный роман. "Острожными следует быть лишь семейным Рыбам. Адюльтер – не то, что сейчас нужно вашей семье", - добавил он.

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Напомним, ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы.