Покорение новых вершин: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в 2019 году ожидают подарки судьбы.

Для людей, родившихся под знаком Овна, стоит ждать неожиданных перемен. При этом самый благоприятный период наступит в июне-июле 2019 года – их будет ожидать удача благодаря поддержке Юпитера. Подарком для Овнов станет благоприятное влияние Луны с февраля по сентябрь – представители знака смогут наладить полезные контакты с окружающими.

Для Тельцов щедрым подарком для людей, рожденных под этим созвездием, станет влияние Юпитера в первом полугодии. Павел Глоба подчеркнул, что за счет него Тельцы смогут воплотить в жизнь многие свои инициативы. Им будут сопутствовать удача и счастье, которые станут отличной основой как для небольших достижений каждый день, так и для громких успехов периодически.

Близнецам стоит приложить усилия для покорения многих вершин в любви. Астролог отметил, что подарком от звезд станет яркий праздник любви, который они получат в феврале, в период с апреля по август, а также в сентябре и ноябре текущего года. Поистине уникальные возможности в других сферах откроются перед Близнецами в июне и июле.

И наконец для Дев важным будет определиться, какие цели являются приоритетными, чтобы туда направить свои сила и скоординировать удачу. Запаса активности и предприимчивости Дев хватит для реализации всех планов, добавил астролог Павел Глоба, пишет godvgodu.ru.

Напомним, ранее астролог рассказал, кому ловить удачу в феврале.