Тайные враги и недоброжелатели: астролог рассказал, кого в январе ждут ссоры и конфликты

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым в январе 2019 стоит опасаться сложностей в целом ряде сфер жизни.

Людей, родившихся под знаком Близнецов в первом месяце года ожидает ряд острых проблем. Как отмечает астролог, для их решения необходимо сконцентрироваться и приложить усилия. Павел Глоба говорит, что ситуацию может усугубить действия тайных врагов и недоброжелателей. Он советует быть осторожным внимательным в общении.

В январе Львам астролог прогнозирует сложности в личных отношениях. Причем представителями этого знака Зодиака наверняка придется разрываться между личной жизнью и работой. Астролог предупреждает о высокой вероятности ссор, конфликтов и обид. По словам Павла Глобы, сквозь испытания в этом месяце также пройдет и личные отношения и дружбу. Он советует держать под контролем импульсивность и раздражительность, а также не повышать голос на близкого человека и помнить о его желаниях, ведь январь для Львов является временем корректировки эмоций, мировоззрений и чувств.

И наконец, для Весов главными врагами в январе станут агрессия и импульсивность. Павел Глоба отмечает, что в течение января будет ставить новые задачи и их будет немало. При этом Львам рекомендуется сохранять дипломатический настрой и спокойствие, пишет dailyhoro.ru.

Напомним, ранее стролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов.