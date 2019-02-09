Успех пойдет по пятам: астролог рассказал, кому ловить удачу в феврале

Павел Глоба дал астрологический прогноз / http://golbis.com

Известный астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которым гороскоп в феврале 2019 года обещает успех в личных отношениях, а также внимание противоположного пола.

Людям, родившимся под знаком Девы астролог обещает успех в делах, кроме того, удача будет буквально ходить за ними по пятам. При этом Девам стоит учесть, что в феврале им стоит ожидать особой расположенности противоположного пола.

Весам во втором месяце года предстоит пережить настоящую атаку противоположного пола. В то же время Павел Глоба предупредил, что в делах вероятен застой, но слишком долго он не продлится. По прогнозу астролога, во второй половине месяца произойдет судьбоносная встреча, которая поможет разрешить одну из актуальных проблем.

Для Скорпионов февраль подарит удачу в делах, особенно будет везти в начале месяца. В личной жизни появится возможность проститься с одиночеством, ведь предстоит ощутить внимание со стороны противоположного. Кроме того, астролог рекомендовал представителям этого знака сделать первый шаг навстречу своей любви в текущем месяце.

И наконец для людей, рожденных под знаком Рыб, в феврале романтика обеспечена: этот месяц станет временем щедрого внимания и любви. При этом Павел Глоба рекомендует не стесняться своих чувства и решиться на откровенное признание, особенно в День святого Валентина. Астролог также добавил, что в феврале не стоит обращать внимание на разные неприятные мелочи в жизни, пишет godvgodu.ru.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба рассказал, кого ждет удача в 2019 году.