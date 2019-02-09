Успех пойдет по пятам: астролог рассказал, кому ловить удачу в феврале

9 февраля 2019, 06:40

Астролог назвал знаки Зодиака, которым в феврале повезет в любви.

Знаки Зодиака
Павел Глоба дал астрологический прогноз / http://golbis.com

Известный астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которым гороскоп в феврале 2019 года обещает успех в личных отношениях, а также внимание противоположного пола.

Людям, родившимся под знаком Девы астролог обещает успех в делах, кроме того, удача будет буквально ходить за ними по пятам. При этом Девам стоит учесть, что в феврале им стоит ожидать особой расположенности противоположного пола.

Весам во втором месяце года предстоит пережить настоящую атаку противоположного пола. В то же время Павел Глоба предупредил, что в делах вероятен застой, но слишком долго он не продлится. По прогнозу астролога, во второй половине месяца произойдет судьбоносная встреча, которая поможет разрешить одну из актуальных проблем.

Для Скорпионов февраль подарит удачу в делах, особенно будет везти в начале месяца. В личной жизни появится возможность проститься с одиночеством, ведь предстоит ощутить внимание со стороны противоположного. Кроме того, астролог рекомендовал представителям этого знака сделать первый шаг навстречу своей любви в текущем месяце.

И наконец для людей, рожденных под знаком Рыб, в феврале романтика обеспечена: этот месяц станет временем щедрого внимания и любви. При этом Павел Глоба рекомендует не стесняться своих чувства и решиться на откровенное признание, особенно в День святого Валентина. Астролог также добавил, что в феврале не стоит обращать внимание на разные неприятные мелочи в жизни, пишет godvgodu.ru.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба рассказал, кого ждет удача в 2019 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог знаки зодиака весы астрологический прогноз Рыбы Скорпионы Дева Павел Глоба
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:40
Успех пойдет по пятам: астролог рассказал, кому ловить удачу в феврале
06:20
Как делать сырники: простые рецепты сырников Видео
05:52
Россия завоевывает Африку
05:51
Прикольные картинки-пожелания с выздоровлением – анимированные открытки "Выздоравливай" и не только Фото
05:33
Новое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницей Видео
05:17
Эпидемия кори: в Украине больных больше, чем во всей остальной Европе
05:02
"Попытка будет предпринята": в Москве подтвердили отправку наблюдателей в Украину Видео
04:50
Россия рискует потерять все деньги, вложенные в Венесуэлу
04:46
"Красивая и сексуальная": Оля Полякова покорила сеть стройными ногами
04:30
Между Украиной и Россией еще будет большая война — журналист Видео
04:27
День стриптиза: история праздника и самые известные стриптизерши Видео
04:11
ЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять Видео
03:51
Украина должна стать страной иммигрантов – Neue Zürcher Zeitung
03:49
"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7" Видео
03:35
Корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго Видео
03:09
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
02:51
Украина застряла между комедией и трагедией – Forbes
02:30
Угроза девальвации: экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны Видео
02:10
Горячо: Tayanna показала пикантные постельные фото
01:59
Отстранение Супрун и увольнение Аласании: эксперты объяснили причины
01:47
ЕС обещает защитить Украину от РФ во время выборов
01:40
"Сладкие мгновения с ребенком": экс-невеста Кличко попыталась реабилитироваться после обвинений Видео
01:24
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
01:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
00:52
В Симферополе намерены закрыть единственный православный храм
00:28
Епифаний высказался об участии криминального авторитета Петровского в литургиях Видео
00:03
"А потом грохнем Украину": на росТВ рассказали о мотивах Северного потока-2
08 февраля, пятница
23:41
Акцию против Зеленского во Львове организовала "Свобода" по заказу БПП – СМИ Видео
23:29
Арьев о строительстве "Стены": У нашей страны нет другого выхода
23:10
"Газпрому невыгодно": эксперт сделал прогноз по транзиту газа через Украину
22:40
В Коломые будут судить бойцов АТО, заставивших подростка на коленях петь гимн в лесу
22:26
Сказочная аномалия: в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы Видео
21:51
Представитель ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне Фото
21:50
В Ивано-Франковской области обстреляли радиостанцию, пострадал полицейский Видео
21:28
Курс на ЕС и НАТО: что думают украинцы Видео
21:09
Программа Порошенко оказалась написанной на пиратском ворде
20:41
В Кропивницком из медвуза отчислили 850 оплативших обучение студентов-иностранцев Видео
20:28
"Досичеславились": в Днепре на дорогу рухнула замертво целая стая птиц Фото Видео
20:04
В Харькове митингующие забросали генконсульство России яйцами и зеленкой
19:58
Главе Нафтогаза отказались поднять зарплату: за какие "гроши" предлагают работать Коболеву Видео
19:32
"Последний крупный динозавр": Шнуров посвятил стих Юрскому Видео
19:23
Епифаний внезапно обратился с просьбой к Путину и Кириллу: что известно Видео
19:01
Дочери зама главы Крыма хотят представлять Украину на Евровидении – СМИ Видео
18:50
"Опасная тенденция": эксперт оценили перспективы продажи коммунальных долгов в Украине коллекторам Видео
18:24
Насирова "освежили" водой на политическом ток-шоу Видео
18:14
"Церковь раскольников": официальный Афон отказался признавать ПЦУ Видео
17:37
В Госстате рассказали, насколько лучше украинцы стали жить Видео
17:26
Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в Конституционном суде Видео
16:48
Поэт Дмитрий Павличко написал оду во славу Порошенко. Его высмеяли в сети Видео
16:41
"Исправьте немедленно": посольство возмутилось из-за статьи The Times о "гражданской войне в Украине"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться