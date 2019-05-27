Гороскоп на июнь 2019: трем знакам Зодиака светит интересный месяц

В июне 2019 трем знакам Зодиака светят интересные события, сообщил астролог

Известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что в июне 2019 года представителей трех знаков Зодиака — Овен, Весы и Рак — ожидают интересные события.

Овнов ждут перемены, Весам пора решительно действовать, а Ракам захочется кардинальных перемен, приводит слова эксперта Диалог.UA.

По словам Глобы, в июне звезды всячески будут поддерживать людей, рожденных под знаком Овен.

"Именно поэтому у вас будут новые знакомства и приятные встречи. Овен смело может рассчитывать на встречу со своей любовью, а также приятные перемены в рабочей сфере", — отметил астролог.

Эксперт добавил, что в июне Овны могут получить много позитивных впечатлений — возможно путешествие, не стоит отказываться от деловых поездок.

Читайте такжеТриумф и удача в мае: астролог раскрыл секрет успеха для трех знаков Зодиака"…Не забудьте также пересмотреть свой гардероб, вам уже давно необходимо изменить свой имидж", — посоветовал Глоба.

Астролог также сообщил, что Весам светит насыщенный событиями месяц, и им можно смело принимать важные решения, однако не стоит никому раскрывать свои планы.

"Июнь самое подходящее время для приобретения мебели, вещей, а также для ремонта в вашей квартире", — спрогнозировал собеседник.

Глоба посоветовал Ракам не торопиться и не браться одновременно за несколько дел одновременно. "Научитесь делать все по очереди, и тогда успех обязательно к вам придет. Не забывайте также о близких друзьях и родственниках", — подчеркнул он.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог спрогнозировал, что неудачниками месяца будут Раки, Козероги, Весы и Овны.