Психолог раскрыла главные причины "серой жизни"

Скромность — одна из основных причин "серой жизни", сообщила Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Ключевыми причинами "серой жизни" являются скромность, неуверенность, обидчивость, откладывание "на потом", неумение видеть основное и подавать его правильно.

Главное богатство человека — идеи, поделилась психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт посоветовала заглядывать в свои мечты и фантазии, смаковать, как самый изысканный десерт, комплименты и благодарности.

"…Это точно работает, ускоряет и придает здоровой дерзости…", — отметила психолог.

Ранее Наталья Холоденко сообщила, что умение быть категоричными в своих целях позволяет достичь самого высокого результата. Эксперт подчеркнула, что к целям нужно относиться жестко и не делать себе поблажек.