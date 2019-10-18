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Психолог "дала рецепт" для преобразования жизни

18 октября 2019, 02:35

Психику нужно тренировать, как мышцы, посоветовала эксперт.

Чтобы преобразить жизнь, сначала нужно пофантазировать, посоветовала Наталья Холоденко
Чтобы преобразить жизнь, сначала нужно пофантазировать, посоветовала Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Если человек хочет, чтобы в его жизни были реальные трансформации, то сначала преобразования должны произойти в его фантазии, а потом на поведенческом и телесном уровне.

Если человек смущается и хочет спрятаться, когда им восхищаются, когда его хвалят и когда дарят что-то значимое - значит, он не готов принимать больше хорошего в свою жизнь, поделилась психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт добавила, что человеку нужно фантазировать о желаемом - тренировать свою психику, как мышцы.

"Представь, что у тебя столько романтичных волнительных переживаний, сколько ты хочешь. Что ты слушаешь самые невероятные восхищения своей красотой, тебя обнимает приятные тебя человек", - посоветовала Холоденко.

Психолог подчеркнула, что нужно напитываться ощущениями, а когда покажется, что уже нафантазирован максимум, "картинку" нужно накрутить в лучшую сторону еще на 10%, а потом - еще на столько же.

Читайте такжеПсихолог дала совет для улучшения жизниЭксперт отметила, что стоит фантазировать в группе, поскольку необходимо не стесняться своих деланий и проговаривать их. "…Садитесь в круг 2-5 подруг и по очереди рассказывайте свои мечты... Действуй так уверенно, как будто за это заплатят сотни тысяч долларов - не бойся быть откровенной, ты работаешь для себя…", - подчеркнула кандидат наук.

Ранее Наталья Холоденко написала, что для подготовки к лучшей жизни необходимо мечтать, смотреть с доверием на прекрасное и посещать в места, в которых учащается сердцебиение.

психолог Наталья Холоденко
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