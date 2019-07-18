Психолог объяснила, как достичь самого высокого результата

Для достижения самого высокого результата нужно быть категоричными в своих целях, посоветовала кандидат наук / instagram.com/kholodenkon

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко поделилась, что умение быть категоричными в своих целях позволяет достичь самого высокого результата.

К целям нужно относиться жестко и не делать себе поблажек, написала эксперт в Instagram.

По словам психолога, многие люди так боятся собственной слабости, что наперед делают себе поблажки.

"…все эти "немножко можно нарушить", "я и так молодец", "у других еще хуже" — это не проявление любви к себе! А безвольное оправдание своей неуверенности в том, что все самое лучшее именно для тебя", — отметила кандидат наук.

Холоденко полагает, что избранными являются люди с особым упорством и преданностью своим желаниям, а не люди с особенными талантами. Психолог подчеркнула, что в жизни упорных людей, которые преданны собственным желаниям, "возможны и чудеса, и вполне объяснимые достижения".

Ранее Наталья Холоденко написала, что успешный человек отличается от лузера только способом мышления. Эксперт поделилась, что сначала достижение происходит внутри, а только потом — снаружи, поэтому нужно быть победителями для себя, замечать хорошее, ценить, благодарить, улыбаться — и все получится.