Психолог назвала единственное отличие между успешным человеком и лузером

рука, кулак, власть / newzz.in.ua

Кандидат философских наук, психолог Наталья Холоденко сообщила, что успешный человек отличается от лузера только способом мышления.

Сначала достижение происходит внутри, а только потом — снаружи, поэтому нужно быть победителями для себя, замечать хорошее, ценить, благодарить, улыбаться — и все получится, написала эксперт в Instagram.

По словам эксперта, человек с "психологией успеха" может быть небогатым материально, но он точно благодарен, результативен, не считает чужие деньги и не противопоставляет себя другим, более состоятельным людям.

"Важно умение замечать, как тебя любят, что тебе дает жизнь и как ты хорош сам по себе. Эту способность нужно развивать. Ты всегда выбираешь: завидовать или восхищаться, конкурировать или учиться, жаловаться или преодолевать. Только способ мышления отличает успешного человека от лузера", — отметила кандидат наук.

Ранее Наталья Холоденко писала, что для достижения благополучия нужно отсекать "токсичных людей" — нытиков, завистников, неудачников, поскольку они сдались раньше времени, позволили себе расслабиться, начали тонуть и неосознанно топить в первую очередь тех, кого любят больше всего.