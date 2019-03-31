Психолог объяснила, почему нужно отсекать "токсичных людей"

Человеку нужно отсекать нытиков, завистников и неудачников, посоветовала психолог / УНИАН

Кандидат философских наук, известный психолог Наталья Холоденко сообщила, что для достижения благополучия нужно отсекать "токсичных людей" — нытиков, завистников, неудачников.

"Токсичных людей" нужно исключить из своего окружения исключительно, поскольку они сдались раньше времени, позволили себе расслабиться, начали тонуть и неосознанно топить в первую очередь тех, кого любят больше всего, написала эксперт в Instagram.

Холоденко отметила, что гибнуть одному страшно, поэтому схватить рукой кого-нибудь, барахтающегося рядом, — это шанс оставаться на плаву.

"Поэтому не стоит понимать страждущих, важно просто вылезать из трясины, тем самым показывая путь всем, кто верит в то, что выход существует. А утопленники могут опуститься на дно, испугаться до смерти и начать искать выход", — добавила психолог.Читайте такжеПсихолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными"

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.