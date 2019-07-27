Доктор Комаровский разгромил миф об огромной пользе лецитина

Не доказано, что лецитин несет для организма огромную пользу, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот с видео на instagram.com/doctor_komarovskiy

Разгромлен миф о лецитине — нет убедительных работ, которые доказывают его огромную пользу для организма.

Почти во всех случаях все, что пишут о большой пользе лецитина, является чистым бизнесом, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Медик отметил, что при расщеплении лецитина в кишечнике образуются вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

"Убедительных работ, доказывающих "огромную пользу лецитина", не существует. В подавляющем большинстве случаев все, что пишут о его чрезмерной пользе, — это чистый бизнес…", — сообщил кандидат наук.

Ранее Евгений Комаровский обличил ложь относительно глюконата кальция. Врач отметил, что сведения о плохой усвояемости этого препарата, которые распространяют бизнесмены от фармакологии, — неправдивые.