Доктор Комаровский обличил ложь о глюконате кальция

Информация о том, что глюконат кальция плохо усваивается — неправдивая, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот с видео на instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что информация, которую распространяют бизнесмены от фармакологии о плохой усвояемости глюконата кальция, — неправдивая.

Глюконат кальция — не биологически активная добавка, а нормальный вариант препаратов кальция, написал эксперт на своей странице в Instagram.

По его словам, организм усваивает кальций, который поступает в виде растворимой соли, а глюконат кальция растворяется даже в холодной воде и поэтому прекрасно усваивается.

"…часто бизнесмены от фармакологии рассказывают о том, что надо покупать какой-то дорогой кальций, а кальция глюконат плохой, дескать, он плохо усваивается. Поверьте мне, усваивается нормально", — подчеркнул медик.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова написала, что кальций и железо лучше не пить без назначения врача, а витамин С нет смысла принимать, поскольку он не работает для лечения и профилактики простуды и его легко получить из еды.