Диетолог назвала бады, которые никому не стоит пить

Никому не стоит пить, в частности, кальций и витамин С, посоветовала диетолог / politica-ua.com

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что ряд биологически активных добавок лучше не пить никому — это кальций, железо, антиоксиданты, экстракт зеленого чая, витамин С, хондропротекторы и коэнзим Q10.

Бады не стоит принимать, поскольку не доказана их безопасность и эффективность, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, кальций и железо лучше не пить без назначения врача, а витамин С нет смысла принимать, поскольку он не работает для лечения и профилактики простуды и его легко получить из еды.

"Кальций. Девушки часто себе сами назначают кальций для красивых волос и ногтей… В результате можно получить передозировку кальцием, а она грозит многими последствиями, включая камни в почках", — отметила Комиссарова.

Читайте такжеДиетолог сказала, в каких продуктах много "витамина молодости"Эксперт добавила, что при самоназначении железа для "поднятия гемоглобина" можно неправильно подобрать дозу и "получить определенную токсичность".

"Антиоксиданты. Особенно витамины А и Е, особенно для беременных — особо опасны. Оба метаанализа, последний из которых был в 2007 году, показали увеличение риска смертности при приеме антиоксидантов", — сообщила диетолог.

Комиссарова предупредила, что, согласно результатам исследований, экстракт зеленого чая может провоцировать поражения печени, поэтому лучше просто пить зеленый чай. "Хондропротекторы. Просто не помогают, еще и очень дорогие… Коэнзим Q10… от старения не защищает", — написала она.Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что стоит избегать лекарств без побочных эффектов и препаратов, которые называют "секретной разработкой" и "научным прорывом".