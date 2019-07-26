Врач назвала угрозу от временных тату

Из-за временных тату может возникнуть контактный дерматит, предупредила врач / Скриншот

Дерматолог Анна Трушина сообщила, что из-за нанесения временных татуировок у человека может возникнуть контактный дерматит.

При нанесении тату натуральной краской из хны редко возникают нежелательные реакции, однако синтетические красители несут угрозу для организма, рассказала врач Здоровью 24.

По словам собеседницы, из-за нанесения временных тату красками, в которых есть тяжелые металлы — свинец, никель, ртуть, кобальт, хром, у человека могут возникнуть аллергические реакции.

"Хна… сама по себе безопасна и редко становится причиной нежелательных реакций. Однако производители красок для временных тату используют добавки, чтобы улучшить устойчивость, скорость высыхания и качество нанесения красителя…", — подчеркнула Трушина.

Ранее научные сотрудники Мюнхенского технического университета сообщили, что созданные по определенной технологии татуировки смогут выполнять функцию индикатора состава крови и сигнализировать о заболеваниях.