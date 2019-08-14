"Полное сожжение Венеры": почему пора следить за своим золотом и глазами

14 августа 2019, 09:29

Гороскоп с 14 августа 2019 сулит всем знакам Зодиака ряд материальных проблем – но в духовном плане станет полегче.

Кому гороскоп с 14 августа 2019 обещает денежные неприятности и подлянки в любви
Кому гороскоп с 14 августа 2019 обещает денежные неприятности и подлянки в любви / 1zoom.ru

Утром 14 августа Венера соединилась с Солнцем.

С точки зрения астрологии это означает. Что несет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Считается, что "сжигая" планету, Солнце нейтрализует ее материальные показатели и раскрывает духовные.

"У Венеры ключевыми материальными показателями являются деньги, драгоценности, личный транспорт, предметы роскоши, красивая одежда, секс и любовные чувства. Иными словами, сожжение может наложить ограничение на всё это. Например, у вас может сломаться автомобиль, вы можете потерять золотую сережку или испортить любимую одежду", – поясняет Telegram-канал Сухарева башня.

Читайте такжеОсторожнее с электрическом: чем грозит и от чего спасет "огненная" ЛунаЭтот период считается лучшим временем для расставания с некогда любимым человеком. Могут угаснуть чувства к кому-то – или у кого-то пропадут чувства к вам.

Эффект сожженной Венеры продлится до начала сентября.

"Это соединение может повлиять на ваши глаза. Может, например, резко снизится зрения или травмироваться глаз. В общем, будьте внимательны!" – призвали астрологи.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

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