Катастрофический метеоудар в сентябре: названа дата мощной магнитной бури

Во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон / bashinform.ru

В конце сентября стоит ожидать нового удара мощной магнитной бури с силой уровня G2.

Как рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, метеоудар накроет Землю 27 и 28 сентября.

Как известно, укрепить организм накануне магнитных бурь помогают три основных фактора: здоровый сон, уменьшение стрессов, а также правильное питание.

Медики также советуют за несколько дней до начала магнитных бурь исключить из рациона сладкое и жареное – такая пища влияет на метаболизм, может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

Во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон, а привычка ложиться спать после 2 часов ночи и много пользоваться гаджетами только усугубляет эту проблему.

Врачи обращают внимание на то, что больше всего на геомагнитные колебания реагируют мелатонин, адреналин и кортизол и призывают каждый день, работать над своим здоровьем.

Добавим, что до 27 и 28 сентября серьезные возмущения магнитосферы не предвидится.

Отметим, что по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.