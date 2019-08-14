Магнитная буря в сентябре-2019: названа дата мощного метеоудара

14 августа 2019, 06:05

Магнитные бури класса 1 способны влиять на энергетические системы.

магнитная буря
Во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон / bashinform.ru

В самом начале осени, 1 сентября 2019 года, Украину накроет пик мощной магнитной бури уровня G1.

О новом метеоударе предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Подчеркивается, что по стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы.

Как известно, укрепить организм накануне магнитных бурь помогают три основных фактора: здоровый сон, уменьшение стрессов, а также правильное питание.

1 сентября ожидается мощная магнитная буря

Медики также советуют за несколько дней до начала магнитных бурь исключить из рациона сладкое и жареное – такая пища влияет на метаболизм, может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

Читайте такжеЗемлю накрыла сильнейшая магнитная буря: ученый предупредил об опасностяхВо время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон, а привычка ложиться спать после 2 часов ночи и много пользоваться гаджетами только усугубляет эту проблему.

Врачи обращают внимание на то, что больше всего на геомагнитные колебания реагируют мелатонин, адреналин и кортизол и призывают каждый день, работать над своим здоровьем.

Отметим, что по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.

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