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Детские автокресла: какие бывают и как выбрать

31 октября 2019, 14:36

Правильно выбранное автокресло для ребенка поможет не только сохранить жизнь маленького пассажира, но и избежать штрафа.

как выбрать автокресло
Детские автокресла / gettyimages

В последнее время в новостях все чаще и чаще встречается информация о смертельных дорожно-транспортных происшествиях и не редко в авариях погибают именно дети. Причины ДТП могут быть разные: плохое дорожное покрытие, погодные условия, человеческий фактор и другие. Причина же гибели детей, находящихся в автомобиле, при аварии чаще всего одна – отсутствие механизмов обеспечения безопасности. Автомобиль просто не приспособлен для пассажира ростом меньше 145 сантиметров, поэтому даже ремни безопасности не могут удержать ребенка при столкновении.

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины поддержала в целом и за основу законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей". Документ предусматривает введение штрафов за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Так, за первый раз придется заплатить 510 гривен, а за повторное нарушение – 850 гривен. Таким образом, украинский парламент фактически обязал всех водителей, у которых есть дети, приобрести специальные средства для перевозки ребенка.

Редакция Главред разбиралась, какие же бывают автокресла для детей и какое лучше выбрать, чтобы обеспечить максимальную безопасность ребенка в машине.

Какие бывают детские автокресла

Для того, чтобы правильно выбрать автокресло для ребенка необходимо разобраться в их классификации. Так, конструкция удерживающего средства должна соответствовать Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/04 Universal.

Согласно этой классификации, детские автокресла делятся на группы по весу ребенка:

  • 0 – до 10 килограмм – это так называемые автолюльки или автокресла для новорожденных;
  • 0+ - до 13 килограмм, примерный возраст ребенка до 1,5 лет;
  • 1 – до 18 килограмм или примерно до 4 лет;
  • 2 – от 15 до 25 килограмм или примерно до 7 лет;
  • 3 - от 22 до 36 килограмм или примерно до 10 лет. В эту категорию входят бустеры.

Как выбрать автокресло для ребенка

При выборе автокресла для ребенка необходимо ориентироваться на его вес и рост, а также на материалы, из которых изготовлено фиксирующее средство. Но помимо этого, также необходимо понимать все "плюсы" и "минусы" каждой категории детских автокресел.

Автокресла группы 0 или автолюльки для новорожденных.

ДостоинстваНедостатки 
  1. Ребенок находится в горизонтальном положении;
  2. Пассажир пристегнут штатными и внутренними ремнями безопасности;
  3. Дополнительная защита вокруг головы ребенка
  1. Громоздка конструкция - занимает почти все заднее сидение;
  2. При фронтальном ударе не способна защитить ребенка;
  3. Не рекомендуется использовать автолюльки б/у.

Детские автокресла группы 0+.

ДостоинстваНедостатки 
  1. Компактные;
  2. Более безопасные;
  3. Могут устанавливаться как сзади, так и спереди при условии отключении подушки безопасности, по ходу и против движения;
  4. Универсальная конструкция;
  5. Трех или пятиточечные ремни безопасности.
  1. Не рекомендуется перевозить детей до пяти месяцев из-за отсутствия горизонтального положения.
  2. Не рекомендуется использовать автокресла б/у.

Детские автокресла группы 1

ДостоинстваНедостатки
  1. Несколько положений наклона;
  2. Возможность использования внутренних и штатного ремней безопасности;
  3. Практичны.
  1. Устанавливаются только на заднем сидении;
  2. Нет переноски.

Автокресла группы 2 и 3.

ДостоинстваНедостатки
  1. Практичны;
  2. Используется штатный ремень безопасности
  1. Спинка всегда находится в вертикальном положении;
  2. Устанавливаются только на заднем сидении.

Детские автокресла – бустеры.

Их относят к группе 3, хотя они считаются более универсальными для детей весом от 15 килограмм.

Бустер – это дополнительное сиденье, которое устанавливаться на основное сидение авто и позволяет пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности без дополнительных конструкций, но не имеет дополнительной спинки.

Бустеры бывают трех видов:

  1. из пены или пенопласта – самый не практичный вариант, не может обеспечить безопасность при столкновении даже с ремнем безопасности.
  2. на пластиковой основе – обеспечит защиту только при условии использования материалов высокого качества.
  3. комбинированные – имеют металлическую основу и полиуретаном, и мягким покрытием сверху. Считает наиболее безопасным вариантом автокресла-бустера.

Стоит отметить, что для обеспечения максимального комфорта и безопасности ребенка в машине необходимо выбирать бустеры с подлокотниками, которые служат дополнительным фиксатором для ремня безопасности и предотвращают выскальзывание бустера из-под ребенка при столкновении.

При выборе места установки детского автокресла необходимо помнить, что лучшим видом крепления является Isofix и Latch, а наиболее безопасным при ДТП местом – задние сидение за водителем.

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