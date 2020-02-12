Samsung существенно снизила цены на смартфоны серии Galaxy S10

Дизайн всех моделей серии Samsung Galaxy S10 / Samsung

Вчерашний анонс Samsung должен порадовать тех, кто любит существенное падение цен на смартфоны. Речь идет о снижении стоимости предыдущей серии флагманов компании - Galaxy S10. Теперь смартфоны стали гораздо доступнее.

Если вы не решались на покупку Galaxy S10, то сейчас самое время о ней задуматься. Ведь это все еще превосходная серия смартфонов, только теперь продающаяся по меньшей цене. А Самсунг будет поддерживать эти телефоны свежими обновлениями еще минимум несколько лет.

Galaxy S10e - цена

Дизайн Samsung Galaxy S10e / Samsung

Галакси С10е - компактный флагман, который подойдет тем, кто не любит большие диагонали экранов. На старте он стоил 749 долларов (18290 гривен). Теперь же его официальную цену снизили до 599 долларов (14630 гривен).

Galaxy S10 - цена

Дизайн Samsung Galaxy S10 / Samsung

Основной флагман серии Галакси С10, получивший безрамочный дизайн и множество нововведений, на старте продаж стоил 999 долларов (24420). Теперь его официальные цены начинаются от 749 долларов (18290 гривен).

Galaxy S10+ - цена

Сравнение Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10+ / Samsung

Самый большой и мощный флагман в серии Галакси S10 отличился еще и двойной камерой для селфи. На релизе за него нужно было заплатить минимум 1199 долларов (29980 гривен). Однако теперь Samsung снизила его цену до 849 долларов (20730 гривен).

11 февраля прошла крупная презентация Samsung 2020. Во время нее была анонсирована серия смартфонов Samsung Galaxy S20, а также другие новинки. Мы собрали все главные анонсы в одном месте, которые теперь можно сравнить с ранними сливами информации о презентации. У стандартной версии Галакси С20 цена теперь значительно выше, чем у Галакси С10.