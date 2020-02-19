GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

Rockstar объявила, что собирается объединить Grand Theft Auto IV и Episodes from Liberty City в одну игру, но без потерь не обойдется.
В середине января 2020 года Grand Theft Auto IV пропала из магазина Steam. Rockstar Games связала это с невозможностью генерировать ключи для новых покупателей из-за прекращения поддержки сервиса Games for Windows Live. Но теперь разработчики объявили, когда и в каком виде игра вернется в магазин Valve.
GTA 4 снова можно будет купить в Steam 19 марта, причем в формате Grand Theft Auto IV: Complete Edition. В игру войдет и сама Grand Theft Auto 4, и крупный аддон Episodes from Liberty City.
Если у вас есть одна из этих игр, то вторая докачается в качестве обновления. Владельцам ГТА 4 нужно будет скачать 6 гигабайт, владельцам Эпизодов - 22 гигабайта.
Но без потерь не обошлось. Так из игры временно исчезнут радиостанции Self-Actualization FM, Vice City FM и RamJam FM. Но их хотят вернуть. А вот GTA 4 мультиплеер и списки лидеров точно исчезнут навсегда. Из игры также уберут привязку к Games for Windows Live.
Если у вас есть физическая копия игры с неактивированным ключом, то GTA IV: Complete Edition вам дадут бесплатно. В ином случае предстоит связать свою игру с учетной записью Rockstar.
Игра также выйдет в Rockstar Launcher.
GTA IV - игра студии Rockstar North, выпущенная 29 апреля 2008 года для PS3 и Xbox 360. Со временем она заглянула и на PC. В четвертой части серии впервые использовался движок RAGE, который вывел графику и физику игры на новый уровень.
GTA 4 - системные требования
- Поддерживаемые ОС: Windows Vista (с пакетом обновлений 1) / Windows XP (с пакетом обновлений 3)
- Процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц, AMD Athlon X2 64 с тактовой частотой 2,4 ГГц
- Оперативная память: 1,5 ГБ для XP / 1,5 ГБ для Vista
- Видеокарта: с 256 МБ видеопамяти, Nvidia 7900 / ATI X1900
- Версия DirectX: DirectX 9.0c
- Жесткий диск: 16 ГБ свободного места
- Звуковая карта: с поддержкой объемного звука 5.1