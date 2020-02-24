Xbox Series X будет в 8.5 раз мощнее, чем Xbox One

Дизайн Xbox Series X / Microsoft

Microsoft (Майкрософт) без лишних предупреждений вдруг решила поделиться огромным количеством новой информации о Xbox Series X. В основном она затронула технические характеристики консоли.

Текущие Xbox Series X характеристики впечатляют. Компания поделилась мощностью графического процессора AMD RDNA 2. Она составила 12 терафлопс. Это в два раза больше, чем у Xbox One X, которая сейчас считается мощнейшей консолью. И в 8.5 раз больше, чем у стандартной Xbox One.

Технические особенности Xbox Series X / Microsoft

Большая ставка в железе консоли делается на технологию, которая подарит нам реалистичную трассировку лучей. Работает она на аппаратном ускорителе DirectX Raytracing. Он поможет реализовать реалистичные освещение и отражения, а еще усилит эффект трехмерного звука.

Также в Майкрософт хотят, чтобы разработчики могли повышать производительность игры без потери качества изображения. Для этого будут применять технологию Variable Rate Shading. Она позволит точечно изменять разрешение определенных фрагментов экрана. К примеру, в темных или однотонных кусках, для которых количество пикселей не несет особой разницы. Так можно освободить ресурсы системы под более важные задачи.

Xbox Series X разрешит ставить на паузу и сворачивать сразу несколько игр. Так можно быстро переключаться между ними без необходимости лишних загрузок.

120 кадров в секунду - приоритет для создателей консоли. И такую частоту Xbox Series X будет поддерживать прямо со старта. А еще в нее поставят быстрый SSD.

Все игры с Xbox One, включая доступные по обратной совместимости релизы Xbox и Xbox 360, можно будет пройти и на Xbox Series X. Причем их производительность улучшат в разы. А если какая-то новинка выйдет и на Xbox Series X, и на Xbox One, то покупатель получит сразу две версии игры для соответствующих консолей.

У Xbox Series X дата выхода пока не раскрывается. Xbox Series X цена тоже неизвестна. Есть предположения, что консоль поступит в продажу к концу ноября 2020 года, чтобы попасть под Черную пятницу. Стопроцентно консоль будет в продаже к новогодним праздникам.

Ранее мы рассказывали, на какой выставке точно покажут и Xbox Series X, и PlayStation 5.