Бесплатное демо Final Fantasy 7 Remake уже доступно всем

Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Square Enix без лишних предупреждений выпустила демо-версию Final Fantasy VII Remake. Теперь каждый владелец PS4 сможет лично попробовать кусочек ремейка самой продаваемой части серии Final Fantasy.

В Final Fantasy 7 Remake демо вошел небольшой кусочек игры в Мидгаре. Благодаря нему можно лучше распробовать боевую систему и рассмотреть все красоты обновленной графики.

В честь релиза демо-версии вышел еще и новый коротенький трейлер, который напоминает, что до выхода игры осталось совсем чуть-чуть.

Скачать Final Fantasy VII Remake демо может любой желающий прямо на странице игры в PS Store. Демо абсолютно бесплатно.

Final Fantasy VII Remake расскажет историю бывшего солдата Клауда, который присоединяется к организации террористов, сражающихся против корпорации Shinra. В его прошлом хватает тайн, да и напарники не так просты. Вместе им предстоит исследовать огромный город Мидгар.

Новая Final Fantasy VII - ремейк одноименной игры 1997 года. В созданную с нуля версию войдет лишь небольшая часть оригинального сюжета, о других эпизодах пока ничего не известно.

Final Fantasy VII Remake дата выхода - 10 апреля 2020 года. Выйдет игра пока эксклюзивно для PlayStation 4. Final Fantasy 7 Remake PC тоже потенциально возможна, но пока анонсов не было.

Final Fantasy VII Remake - трейлер