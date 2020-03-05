Как добавить свой набор стикеров в Telegram?

Пример стикеров в Telegram / ОнЛайм

Стикеры давно стали чуть ли не основной особенностью Telegram. Благодаря ним можно выразить самый широкий спектр эмоций, даже не прибегая к словам. Но что делать, если очень важного стикера вы нигде найти не можете? Или у вас зародилась гениальная идея для набора? Тогда только и остается, что создать свой пак стикеров Телеграм. А мы расскажем, как это сделать.

Как добавить свои стикеры в Телеграм

В Telegram за стикеры отвечает особый бот - Stickers. Именно через него вы можете создавать паки стикеров, смотреть статистику по ним, редактировать и удалять содержимое наборов. С недавних пор поддерживает Телеграм анимированные стикеры, их тоже можно добавить через бота.

Бот Stickers в Telegram

Для создания набора вам предстоит выбрать команду /newpack. Далее вам нужно будет отправить заранее заготовленные картинки файлом (не просто изображением, это важно). К стикерам выдвигаются следующие условия:

разрешение - 512х512;

формат файла - PNG;

у картинки должен быть прозрачный фон.

Конечно, вы можете сами отредактировать заготовленные фото или картинки при помощи Adobe Photoshop или GIMP. Но гораздо проще это сделать при помощи приложений для Android и iOS. Они автоматически подгонят файлы под нужные требования и позволят их немного отредактировать, чтобы привести в достойный вид. Вот лишь несколько примеров.

Stickers Creator Ad - Android;

Пример работы Stickers Creator Ad

Stickergram (Telegram, WhatsApp Sticker Builder) - Android;

Пример работы Stickergram

Stickery The Sticker Maker - iOS;

Пример работы Stickery

Stickers for Telegram - iOS;

Пример работы Stickers for Telegram

После того, как все файлы готовы, вы можете приступить к созданию пака. Когда вы сбросите боту Stickers файл, он предложит выбрать эмодзи, к которому привяжется стикер. Это необходимо для быстрого доступа к ним. Выберите подходящий для каждого.

Также вы можете выбрать уникальную иконку для набора стикеров. Ее разрешение уже должно быть 100 на 100 пикселей. Вы можете пропустить этот шаг. Тогда Телеграм сделает иконкой пака первый стикер в наборе.

А под конец следует придумать название пака. Учтите, что оно должно быть уникальным, иначе Telegram попросту не разрешит его создать.

Готово, теперь у вас есть собственный набор стикеров, которым вы можете хвастаться перед друзьями.

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