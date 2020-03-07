УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Fallout 76 вышла в Steam

7 марта 2020, 00:47

Скоро и в магазине Valve можно будет купить онлайновую часть известной серии.

Кадр из Fallout 76
Кадр из Fallout 76 / itc.ua

У Fallout 76 хватает проблем и недостатков, но игра все равно сумела найти своих фанатов. Вероятно, теперь их количество увеличится, ведь у игры наконец-то появилась страница в Steam.

Правда, информации на ней не так уж много. Есть лишь пара роликов и скриншотов, а также описание в один абзац и предупреждение, что в игре очень много насилия, алкоголя, нецензурной лексиси и наркотиков.

Страница Fallout 76 в Steam
Страница Fallout 76 в Steam

Fallout 76 дата выхода в Steam - 7 апреля 2020 года. А вот цена игры не раскрывается. 

А пока игра доступна лишь через Bethesda Launcher. И на консолях PlayStation 4 и Xbox One, само собой.

Fallout 76 вышла 23 октября 2018 года. Игроки плохо ее приняли, так как от продолжения известной серии ролевых игр Fallout ожидали многого, но никак не пародию на MMO. Критики ругали игру за отсутствие NPC, устаревший игровой движок и скучный геймплей. Но Bethesda постарается исправить если не все, то многие недостатки игры с релизом обновления Wastelanders.

Fallout 76 - системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
  • Процессор: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz /AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 780 3GB /AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Место на диске: 60 GB

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
  • Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Место на диске: 60 GB

Fallout 76 - трейлер

Fallout 76 Fallout игры игры на ПК Bethesda
Сейчас вы просматриваете новость «Fallout 76 вышла в Steam». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:58
"Киев остынет и промокнет": синоптик предупредил о перемене погоды
00:47
Fallout 76 вышла в Steam
00:19
7 марта – какой сегодня праздник: день Матроны и День землеустроителя Видео
06 марта, пятница
23:39
Девять трупов: в ДТП разбилась гвинейская футбольная команда
23:20
Жена больного коронавирусом украинца опровергла улучшение его состояния
22:57
Шмыгаль поставил решительную точку в вопросе поставок воды в Крым
22:50
Холостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии
22:15
Главный таможенник Нефедов заявил о готовности уйти в отставку
21:36
Евровидение 2020 могут отменить - что случилось
21:27
"Время идет": Зеленский поставил ультиматум Путину по войне на Донбассе
20:50
В Украине пригрозили ограничить использование воды
20:48
Пошла по наклонной: в США девушка ушла от мормонов и стала порнозвездой - фото красотки Фото
20:25
Лига смеха 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 06-03-2020 Видео
20:07
Путин исподтишка оскорбил Эрдогана демонстрацией победы русских над турками
20:05
Александр Пономарев поздравил женщин с 8 марта песней Винника Вовчиця Видео
19:46
Стало известно, кто стал и.о. генпрокурора после отставки Рябошапки
19:43
Shlakoblochina - Новая сила киски стремительно покоряет ютуб Видео
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 06-03-2020: первое знакомство Видео
18:41
Плохой подарок: в Киеве на Лесной мужчина расквасил девушке нос: фото, видео Видео
18:35
Назвал замминистра "бабой": депутат от Слуги народа угодил в сексистский скандал
18:22
В Resident Evil 3 Remake Немезис найдет вас везде - и другие новые подробности
18:04
На Пугачеву подали в суд
17:43
Twitch отменил конференцию TwitchCon в Амстердаме из-за коронавируса
17:42
Показал справку: нардеп Волошин отправил себя на коронавирусный карантин
17:40
"Праздник остается с душком": Ницой рассказала, что нужно сделать с 8 Марта
17:21
Путин признался, чего боится больше всего на свете
17:09
Авторы Control показали, как создавались потрясающие спецэффекты игры Видео
16:32
Коронавирус во Франции: какой размах эпидемии
16:28
Перенос премьеры Джеймса Бонда ощутимо ударил по карману создателей
16:26
Как приучить детей есть овощи: три совета от Комаровского
16:20
Анонсирована новая часть очень страшного хоррора Amnesia
16:01
Зеленский расставил все точки над "і" по встрече "нормандской четверки"
15:32
"Серьезный шаг в сторону России": "парламент ДНР" наплевал на украинский язык
15:30
Что такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?
15:22
В Житомире из-за коронавируса ввели ограничения: что известно
14:56
Коронавирус в Египте "захватил" круизный корабль Видео
14:49
Русское ядерное оружие в Крыму: эксперт "слил" в Сеть секретные данные Видео
14:40
"После брызганья слюной": в Раде предложили изолировать Волошина из-за коронавируса
14:34
Украина пробивает дно рейтинга на Евровидении - данные букмекеров
13:59
В тяжелом состоянии: нардеп Волошин встречался с зараженным коронавирусом политиком
13:57
Сериал Триггер 2 сезон: когда выйдет продолжение
13:57
Над Киевом нависла угроза остаться без газа: в чем суть проблемы
13:44
Украинцам пора оставить надежды и готовиться к жизни после коллапса мнение
13:22
Как настроить себя на похудение: простые советы
13:13
"Большой ущерб": эксперт назвал ошибку Зеленского с новым Кабмином Видео
13:11
Авгиевы конюшни: как Шмыгаль будет разгребать ошибки предшественников мнение
12:46
Синоптик шокировал аномальным прогнозом погоды на май 2020
12:34
"Пророссийский реванш": Порошенко с группой поддержки пришел в ГБР и устроил шоу Видео
12:22
Заворотнюк умерла: в сети обсуждают страшный заговор
12:07
Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять