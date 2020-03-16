Capcom назвала дату выхода бесплатного демо Resident Evil 3 Remake

Джилл Валентайн из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Capcom поделилась информацией о дате выхода демо-версии Resident Evil 3 Remake. Попробовать обновленный хоррор можно будет уже в конце этой недели.

В демо войдет небольшой кусочек Resident Evil 3 Remake. Но даже в нем можно почувствовать на себе всю мощь Немезиса, который будет отчаянно пытаться убить главную героиню Джилл Валентайн.

Релиз Resident Evil 3 Remake демо состоится 19 марта.

Но на этом новости не кончаются. Также Capcom рассказала, что 27 марта стартует открытый бета-тест мультиплеерного режима Resident Evil Resistance. В нем четверка выживших будет противостоять монстрам и пытаться спастись, а мешать им будет пятый игрок, способный призывать врагов и активировать ловушки. Пятый игрок напрямую в битвах не участвует.

В честь этих новостей студия выпустила новый небольшой ролик.

Ранее мы уже делились инсайдом, что демо якобы должно выйти 20 марта. Как видим, инсайдер Dusk Golem ошибся всего на день.

Читайте такжеСМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама SonyResident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года, платформы - PC, PS4, Xbox One. Игра расскажет о приключениях агента Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Главной угрозой станет Немезис - новейшее биологическое оружие, которое будет постоянно преследовать девушку.

Также мы рассказывали, что от Немезиса не будет спасения даже в комнатах сохранений.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер