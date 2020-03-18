Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M21 с четырьмя камерами

Дизайн Galaxy M21 / Samsung

Samsung представила свой новый бюджетный смартфон, получивший название Galaxy M21. Но даже в доступную модель компания умудрилась поместить сразу четыре камеры. Видимо, тренд на многомодульные камеры дошел и до ультрабюджетников.

В серии Galaxy M компания выпускает крайне доступные смартфоны, которые полностью отбивают свою небольшую цену. Galaxy M21 не стал исключением.

Galaxy M21 - характеристики

Самсунг Галакси М21 получил Full HD+ экран с разрешением в 2340 на 1080 пикселей. Вверху экрана расположился вырез под фронтальную камеру. Диагональ экрана - 6.4 дюймов, он покрыт защитным слоем Gorilla Glass 3.

Работает смартфон на восьмиядерном процессоре Exynos 9611. В нем четыре ядра по 2.3 ГГц и еще четыре - по 1.7 ГГц. Графический ускоритель - Mali-G72MP3. Оперативной памяти - 4 гигабайта, а обычной - 128 гигабайт.

Основной модуль камеры получил разрешение в 48 мегапикселей, ультраширокий - в 8 мегапикселей, а сенсор глубины - 5 мегапикселей. Камера может снимать в ночном режиме, а профессиональный режим поможет самому подкрутить необходимые настройки. У фронтальной камеры разрешающая способность в 20 мегапикселей.

Сенсор отпечатков пальцев расположился на задней крышке. В телефоне есть порт USB Type-C и разъем под наушники, а вот NFC-модуль не встроили. Зато впечатляет емкость аккумулятора в целых 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Galaxy M21 - цена

Дизайн Galaxy M21 / Samsung

Пока Samsung Galaxy M21 анонсирован для продажи лишь в Индии. Samsung Galaxy M21 дата выхода - 23 марта. Его цена составила 175 долларов, то есть 4780 гривен. О выходе на мировой рынок пока ничего не говорится.

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