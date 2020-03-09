Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra успешно прошел проверку на прочность

Дизайн Galaxy S20 Ultra / Samsung

Когда вы покупаете телефон почти за 40 тысяч гривен, то явно не хотите, чтобы он царапался даже от малейших прикосновений. В случае Galaxy S20 Ultra можно немного расслабиться, ведь топовый смартфон Samsung успешно прошел проверки на прочность.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything, специализирующегося на попытках испортить экраны и корпусы смартфонов, высоко оценил Галакси С20 Ультра. Смартфон Самсунг оказался достаточно прочным, ногтями у вас не выйдет поцарапать ни экран, ни заднюю поверхность. Впрочем, от ключей его лучше держать подальше.

А вот на YouTube-канале PhoneBuff занимаются уже более веселыми вещами - то есть сбрасывают смартфоны на каменную поверхность. И оказалось, что Galaxy S20 Ultra в этом плане более выносливый, чем iPhone 11 Pro Max. Смартфон от Apple получает меньше повреждений лишь в том случае, когда падает на боковую часть.

Galaxy S20 Ultra цена в Украине составляет 37999 гривен. Galaxy S20 Ultra характеристики мы подробно расписали в отдельной заметке. Главная особенность смартфона - мощная камера с увеличением в 100 раз.

Кстати, Galaxy Z Flip по результатам схожих тестов оказался крайне хрупким.