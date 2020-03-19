Яндекс хочет навсегда победить Телеграм при помощи своего мессенджера

Интерфейс сервиса Яндекс.Чаты на ПК / Яндекс.Коннект

Как известно, мессенджер Telegram официально считается заблокированным на территории России. Впрочем, он все равно продолжает вполне успешно работать. Но это не мешает некоторым компания пытаться урвать кусок его славы. Так Яндекс уже задумала своего "убийцу Телеграм", только пока сервис выглядит довольно странно и даже сомнительно.

Новый мессенджер получил название Яндекс.Чаты. Возможно, вы о нем даже не слышали, так как в массы он вышел совсем недавно. Доступ к нему можно получить через главную страницу Яндекса, нажав на иконку в правом нижнем углу. Также Яндекс.Чаты можно найти в магазинах приложений на смартфонах. Яндекс пытается интегрировать мессенджер и в другие свои сервисы, например, в Яндекс.Маркет.

Яндекс.Чаты в Google Play

Меню Яндекс.Чатов очень сильно напоминает Телеграм. В нем также есть возможность создавать и чаты, и каналы. Регистрация не нужна, ведь мессенджер использует общую учетную запись всех сервисов Яндекса - Яндекс.Паспорт.

Читайте такжеКак добавить свой набор стикеров в Telegram?Но отличий тоже хватает. Так все мультимедийные файлы прикрепляются отдельными постами, добавить к ним описание нельзя, единственное решение – отдельное сообщение с описанием. Попасть в новый канал можно только по ссылке-приглашению, а поиск работает исключительно по каналам пользователя.

Но главное отличие в том, что Яндекс.Чаты будут автоматически предлагать каналы, которые могут заинтересоваться пользователя. Получается своеобразный аналог Яндекс.Дзена, но только для каналов. В Telegram найти новый канал можно лишь при помощи отдельного поиска в интернете или по приглашениям.

Интерфейс Яндекс.Чатов

Казалось бы, такой подход позволит авторам каналов проще продвигать свой контент. Но каналы в Telegram прославились как раз тем, что в них хватает многих необычных тем и направлений, которые при стандартном подходе реализовать было бы невозможно. Если в Яндекс.Чатах все решает алгоритм, то он будет советовать лишь каналы с самыми популярными тематиками, то есть думать над своими интересными темами станет невыгодно. Таким образом одна из главных особенностей Яндекс.Чатов может стать ключевым недостатком.

Читайте такжеВремя смотреть сериалы: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD временно стал бесплатнымУже ходят теории, что при помощи мессенджера Яндекс хочет сделать еще один информационный сервис с новостями. Любопытно, что Яндекс.Чаты выросли из Яндекс.Коннекта (рабочей среды, в которой тоже был сервис для обмена сообщениями) и Яндекс.Диалогов (особых чатов, которые различные сайты встраивали себе, чтобы пользователи могли быстро проконсультироваться по разным вопросам). То есть изначально использовались Яндекс.Чаты для бизнеса и продвижения сайтов.

Эксперты уже строят предположения, что Яндекс хочет конкурировать не только с Телеграмом, но и с ВК. Яндекс.Чаты могут превратить в суперприложение с доступом к различным услугам компании. Но пока у мессенджера состоялся лишь мягкий запуск без лишнего шума, так что его позиционирование еще предстоит выяснить.

Ранее мы рассказывали, как создать свой канал в Телеграме.