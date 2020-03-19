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Автор Half-Life уверен, что мы уже максимально близки к созданию Матрицы

19 марта 2020, 14:48

Об этом Гейб Ньюэлл рассказал в интервью IGN.

Гейб Ньюэлл
Гейб Ньюэлл / GameCrate

Глава студии Valve Гейб Ньюэлл не так часто выступает на публике. Но перед выходом долгожданной новой части Half-Life известный разработчик дал интервью изданию IGN, в котором поделился некоторыми любопытными мыслями.

Ньюэлл считает, что разработка Half-Life: Alyx позволила ему полноценно вернуться в игровую индустрию. Ведь Валв долгие годы не выпускала одиночных сюжетных игр. 

За это время игровая индустрия сильно изменилась, а в подходах к геймдизайну накопилось множество фундаментальных проблем. Гейб сравнил серию Half-Life с монтировкой, при помощи которой студия готова пробиться через все невзгоды.

Но управление Valve и разработка Half-Life: Alyx – это не все занятия, которые привлекают Ньюэлла. Его также интересуют компьютерные интерфейсы на основе человеческого мозга. Нечто подобное вы могли видеть в фильме Матрица, и разработчик считает, что мы гораздо ближе к реальности этого киношедевра, чем предполагали ранее.

При этом именно в виртуальной реальности Ньюэлл видит будущее развлекательной индустрии. Всем компаниям предстоит подстроиться под него или исчезнуть навсегда. После релиза Half-Life: Alyx все поймут, почему игра изначально создавалась под VR-шлемы.

Полное интервью доступно в видео ниже.

Half-Life: Alyx дата выхода - 23 марта 2020 года. Игра станет приквелом Half-Life 2. Half-Life: Alyx разрабатывается исключительно для виртуальной реальности, так что найдите VR-шлем, если хотите в нее поиграть.

Ранее мы делились еще несколькими Half-Life: Alyx видео.

Half-Life: Alyx - системные требования

Минимальные

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600
  • Оперативная память: 12 GB ОЗУ
  • Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx - трейлер

Valve Гейб Ньюэлл игры игры на ПК виртуальная реальность Half-Life Alyx
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