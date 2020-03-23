Из-за обновления Windows 10 в системе перестал работать антивирус

Логотип Windows Defender / Windows

Обновления Windows 10, к сожалению, часто влияют на работоспособность важных функций системы. На этот раз Виндовс 10 обновление умудрилось сломать антивирус Windows Defender.

Об этом сообщил сайт Windows Latest. Его редакция обнаружила, что если после очередного обновления Виндовс 10 запустить в Windows Defender сканирование системы на вирусы, то спустя всего несколько минут выскочит уведомление с надписью "Items Skipped During Scan" ("Позиции пропущены во время сканирования"), а сам антивирус ничего не обнаружит.

Уведомление Windows Defender / Windows Latest

При этом до конца так и не ясно, правдивое ли это уведомление или нет. Некоторые пользователи предполагают, что проблема исключительно в системе уведомлений Виндовс 10. Сам антивирус при этом работает нормально, но узнать об этом мешает операционная система.

Читайте такжеТриумф Microsoft: в мире теперь свыше миллиарда устройств на Windows 10Проблему обнаружили в Windows Defender версиях 4.18.2003 и новее. Баг затрагивает только Windows 10, пользователи Виндовс 7 и Виндовс 8 не сообщали о проблемах.

Microsoft пока никак не прокомментировала эту Виндовс 10 ошибку. Но удалось обнаружить, что если проводить сканирование офлайн, то оно проходит успешно. Пока это единственное известное решение проблемы.

Также один из пользователь сумел обнаружить поврежденный файл, связанный с облачным хранилищем OneDrive. Но он не уверен, связан ли этот файл с работоспособностью Windows Defender или Windows 10.

Еще одно довольно радикальное решение – отказаться на время от обновлений системы, если она сейчас у вас работает стабильно. Все равно очередной апдейт может принести только новые проблемы.

Ранее мы показывали новый дизайн Windows 10, релиз которого должен состояться уже в этом году. Но точная дата выхода не раскрывается.