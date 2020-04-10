Новый трейлер Final Fantasy 7 Remake почти подтвердил PC-версию

Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Долгожданная игра Final Fantasy 7 Remake пока доступна исключительно на PlayStation 4. Но слухи о выходе Final Fantasy VII Remake на ПК ходят уже давно, и новый трейлер фактически их подтвердил.

В ролике есть обращение одного из главных разработчиков игры – Есинори Китасэ. Он благодарит всех за ожидание и надеется, что ремейк Final Fantasy 7 понравится всем.

Затем идет нарезка кадров из игры. Самое интересное в ней – это примечание, что все кадры записаны с PC. Именно фраза "Gameplay captured on PC" и убедила многих фанатов игры, что она все-таки доберется на компьютеры.

Final Fantasy 7 Remake – трейлер

Читайте такжеFinal Fantasy VII Remake сравнили с оригиналом 1997 года. Итоги впечатляютС другой стороны, не стоит забывать, что абсолютно все игры создаются при помощи PC. Быть может, при помощи подписи Square Enix просто хотела уточнить, что для безумно красивой графики трейлера использовались вычислительные силы компьютера, а не PS4.

Final Fantasy VII Remake вышла на PlayStation 4 10 апреля. У игры будет год эксклюзивности для консоли Sony. Официально PC-версию пока никто не подтвердил.

Ранее разработчики игры пояснили, почему Final Fantasy VII Remake весит впечатляющие 100 гигабайт.