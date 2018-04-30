Карл Фридрих Гаусс: за какие открытия Google посвятил ему дудл

30 апреля 2018, 07:50

Именно он провозгласил математику "царицей" и, поговаривают, пытался связаться с НЛО.

Google посвятил дудл Карлу Гауссу.

Google посвятил дудл Карлу Фридриху Гауссу – ученому, которого принято считать величайшим математиком в нашей истории.

Карл Фридрих Гаусс: краткая биография

Карл Фридрих Гаусс (Joseph Gauss) появился на свет 30 апреля 1777 года и был родом из беднейшей немецкой семьи: его отец был водопроводчиком, а дед — и вовсе крестьянином. Но уже в возрасте трех лет мальчик проявил себя вундеркиндом: он умел читать, писать, считать и даже помогал отцу в работе.

В 1795 году юный Гаусс успешно окончил колледж, поступив затем в Геттингенский университет. И к 19-ти годам он считался лучшим европейским математиком того времени.

Великий европейский математик был дважды женат. Своих жен он пережил. От них у него было 6 детей.

Гаусс работал практически до самой смерти. Умер ученый в 1855 году.

Карл Гаусс: интересные факты

У ученого было крайне хорошо развито слуховое восприятие: как-то раз в возрасте 3-х лет он на слух определил ошибку в подсчетах его отца, когда тот подсчитывал заработок своих помощников.

В то же время сам Гаусс утверждал о том, что начал считать раньше, чем говорить. Впрочем, Гауссу легко давалось не только изучение цифр, но и языкознание. Он свободно говорил на нескольких языках. Поэтому в ранние годы ученый долго не мог выбрать ученую стезю: точные науки или филологию. Но в конечном счете остановился на математике. При этом свои труды писал на латыни, английском и немецком языках.

Увлекался Гаусс и изучением русского языка. Причем учить его начала в 62 года. К этому его подвигли труды русского математика Николая Лобачевского: ему хотелось прочесть их в оригинале.

Стоит отметить, что Гаусс, став уже знаменитым, никогда не читал труды других математиков: он знакомился с концепцией, после чего сам старался либо ее доказать, либо опровергнуть. Труд Лобачевского как раз стал исключением.

Карл Гаусс был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, получив это звание после того, как в результате сложнейших математических расчетов обнаружил месторасположение малой планеты Цереры. Вычисление траектории Цереры математическим путем прославило имя Гаусса во всем ученом мире.

К слову, об астрономии. В среде уфологов есть мнение, что Гаусс был самым первым человеком, предложившим установить контакт с внеземными цивилизациями. По его задумке, в сибирских лесах нужно было вырубить участок в форме треугольника и засеять его пшеницей. Инопланетяне, увидев такое необычное поле в виде аккуратной геометрической фигуры, должны были понять, что на планете Земля живут разумные существа. Но доподлинно неизвестно, выступал ли на самом деле Гаусс с подобным заявлением или же эта история является чьей-то выдумкой.

Имя великого европейского математика отмечено на спутнике Земли – Луне.

Также Гаусс изображен на немецкой денежной банкноте в 10 марок.

Карл Фридрих Гаусс: открытия и достижения в математике

Карл Гаусс известен своими исследованиями не только в алгебре, но также и в физике, геометрии, геодезии и астрономии.

Достижения Гаусса в математике оказались невероятно ценными. Среди его научных разработок:

  • знаменитая теорема алгебры,
  • термин "гауссова кривизна",
  • основы дифференциальной геометрии.

Еще при жизни ученого были оценены его "Исследования относительно кривых поверхностей". Они стали классикой в математике. "Теория биквадратичных вычетов" и открытие комплексных чисел также являются научным достоянием Гаусса.

Гаусс проявлял себя и в астрономии. Помимо упомянутой Цереры с его помощью был открыт пояс астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. А самым знаменитым трудом, проделанным Карлом Фридрихом Гауссом, была работа под названием "Теория движения небесных тел". Именно в ней ученый предложил теорию возмущения орбит. С помощью него он и его последователи могли с точностью вычислять орбиты небесных тел. Так, Гаусс после опубликования своей работы вычислил орбиту кометы, а на следующий год – орбиту другой.

Самым плодотворным периодом в жизни великого европейского математика считается время его обучения в колледже. Здесь он создал закон взаимности квадратичных вычетов и метод наименьших квадратов, а также начал работу по исследованию нормального распределения ошибок.

Гаусс разработал абсолютную систему единиц:

  • принял за единицу массы – 1 грамм,
  • за единицу времени – 1 секунду,
  • за единицу длины – 1 миллиметр.

В 1832 году Гауссом была разработана конструкция электрического телеграфа, которую он спустя некоторое время доработал и усовершенствовал совместно с Вильгельмом Вебером. А в 1836 году вместе с ним же Гаусс основал общество по изучению магнетизма.

Гаусс проводил исследования в области оптоэлектроники и электростатики.

Пушка Гаусса своими руками

Карл Гаусс: цитаты

  • Наука математика – царица всех наук.
  • Ничего не сделано, если что-то осталось недоделанным.
  • Не следует смешивать то, что нам кажется невероятным и неестественным, с абсолютно невозможным.
  • Мои результаты мне давно известны, я только не знаю, как я к ним приду.
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