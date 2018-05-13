В NASA объяснили, зачем ученым понадобился на Марсе небольшой вертолет

В 2020 году NASA собирается отправить на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения.

В случае успеха, это будет первый случай использования летательного аппарата на иной планете, передает "Голос Америки".

Дистанционно управляемый вертолет Mars Helicopter, спроектированный для полетов в разреженной атмосфере "Красной планеты", весит 1,8 кг и размером с небольшой мяч. Он снабжен солнечными батареями и системой подогрева.

Одной из основных проблем для такого аппарата станет то, что атмосфера Марса сильно разряжена. "Рекорд высоты для вертолета на Земле составляет 12200 м. Плотность атмосферы марса составляет лишь 1% от земной, поэтому когда вертолет будет даже просто находиться на поверхности планеты, для него это будет эквивалентом земных 30 км высоты", — рассказал Мими Анг, глава проекта.

Двойной винт Mars Helicopter способен вращаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость земных вертолетов. На испытаниях он успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км – это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км.

Вертолет предполагается использовать для достижения точек на поверхности Марса, куда не сможет добраться марсоход.

Планируется, что NASA направит очередную экспедицию на Марс в июле 2020 года – "Красной планеты" корабль достигнет в феврале 2021-го. Цель экспедиции – провести геологические исследования и оценить пригодность Марса для жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что в США запустили ракету с "марсианским" зондом NASA.