Авторы хитового Valheim поделились планами по развитию игры

Детали грядущих обновлений Valheim / Iron Gate

Разработчики набирающего популярность симулятора выживания про викингов Valheim из студии Iron Gate поделились планами по развитию игры в 2021 году.

Напомним, что Valheim зарелизнулась в раннем доступе Steam только в первых числах февраля, но, как упоминается в финансовом отчёте Embracer Group, общий тираж игры уже перевалил за 3 миллиона проданных копий.

Так, геймеров ждут обновления, нацеленные на строительство и приготовление пищи, боевую систему, новый биом, врагов и не только. При этом авторы отмечают, что планы могут видоизмениться, поэтому некоторые нововведения могут отложить или даже отменить. Кроме того, описание ниже не включает всё, что запланировали разработчики.

Valheim - ближайшие нововведения

Обновление Hearth and Home. Первый апдейт, как следует из названия, будет сосредоточен на аспектах строительства дома и приготовления пищи с огромным количеством всевозможных рецептов. Игроков также ждёт больше дополнительных строительных деталей.

Обновление Cult of the Wolf. Детали второго апдейта пока держат в секрете, однако разработчики заявили, что в нём акцент будет сделан на исследовании и боевой системе.

Обновление Ships and the Sea. Третий контент-патч добавит в игру кастомизации корабля и больше активностей в открытом море – в частности, разработчики планируют наполнить океанский биом дополнительным контентом.

Обновление Mistlands. Четвертый, и по совместительству, самый крупный апдейт, который добавит в Valheim совершенно новый биом с новыми врагами, предметами, ресурсами и боссом.

Говоря о боссах, авторы подтвердили, что каждый новый биом получит своего босса. В полной версии Valheim обещают девять биомов и девять боссов, но помимо этого они ещё рассматривают возможность добавления в игру мини-боссов.

Valheim - трейлер

Дата выхода обновлений пока не сообщается. В настоящий момент команда, состоящая из всего пяти человек, занята исправлением багов.

О том, чем так привлекателен Valheim, читайте в нашем материале.