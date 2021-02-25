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Redmi представила флагманы K40 – недорогие аналоги Xiaomi Mi 11

25 февраля 2021, 18:00

Все новинки получили производительное железо и экраны Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Представлены Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ / 91mobiles

Вслед за Xiaomi настала очередь и саббренду Redmi показывать свои флагманы первой половины 2021 года – новенькие K40, K40 Pro и K40 Pro+. Это устройства с флагманской начинкой и современным дизайном.

По внешнему виду новинки максимально приближены к Mi 11, но проще по характеристикам и выполнены в других оттенках, например, фишкой "прошек" стала темная версия с имитацией узора дамасской стали.

Если Pro-модели можно считать полноценными флагманами на топовом процессоре Snapdragon 888, то младшая построена на Snapdragon 870 – это слегка разогнанная версия прошлогоднего чипсета Snapdragon 865+. Все три телефона оснащены плоским экраном Samsung Super AMOLED последнего поколения Е4 с разрешением 2400×1080 пикселей, HDR10+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, пиковая яркость достигает 1300 нит.

Есть и аналог Apple True Tone – дополнительный датчик, регулирующий цветовую температуру в диапазоне от 4500К до 7800К в зависимости от окружающего освещения. Новинки оснащены встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности, аккумулятором емкостью 4520 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт – комплектный адаптер питания, к счастью, решили сохранить.

Что касается камер, то младшая версия новой линейки Redmi K40 оснащен тройной камерой на 48 МП на задней панели, которая включает в себя основной датчик на 48 МП, широкоугольный объектив на 8 МП и макрообъектив на 5 МП. Спереди находится 20-мегапиксельная камера для селфи и видеочатов. У K40 Pro и K40 Pro+ отличаются главные датчики – это 64 и 108 Мп соответственно.

Стоимость линейки Redmi K40:

  • Redmi K40 (6+128 ГБ) — 1999 юаней (~8600 грн);
  • Redmi K40 (8+128 ГБ) — 2199 юаней (~9500 грн);
  • Redmi K40 (8+256 ГБ) — 2499 юаней (~10 700 грн);
  • Redmi K40 (12+256 ГБ) — 2699 юаней (~11 700 грн);
  • Redmi K40 Pro (6+128 ГБ) — 2799 юаней (~12 000 грн);
  • Redmi K40 Pro (8+128 ГБ) — 2999 юаней (~13 000 грн);
  • Redmi K40 Pro (8+256 ГБ) — 3299 юаней (~14 200 грн);
  • Redmi K40 Pro+ (12+256 ГБ) — 3699 юаней (~16 000 грн).

Из коробки смартфоны уже работают на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. В продаже на китайском рынке телефоны окажутся уже на следующей неделе, 4 марта. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине стартовали продажи другого флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Ранее он продавался только в Китае, и уже успел заслужить звание самого мощного среди Android-смартфонов. А за три недели продаж был достигнут рубеж в один миллион смартфонов.

В Украине Mi 11 предлагается в черном и синем цветах. За версию 128 ГБ придётся отдать 21 199 грн, за 256 ГБ – 23 470 грн.

Xiaomi смартфоны Xiaomi Xiaomi Redmi K30S Xiaomi Mi 11
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