Будьте бдительны – в Сети уже мелькают спойлеры Resident Evil 8

Кадр из Resident Evil Village / Capcom

Поклонникам популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, следует быть предельно внимательными.

Как сообщает игровой ресурс AltChar, в сети, включая популярные сайты Reddit и Resetera, уже мелькают спойлеры, касающиеся Resident Evil 8: Village, которые стали частью крупной утечки Capcom.

Это, конечно, не спойлеры на уровне Киберпанка, а пока что просто список кат-сцен, которые раскрывают судьбу некоторых ключевых персонажей и сюжетные повороты игры. Так или иначе, мы настоятельно рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".

Релиз RE 8 запланирован на 2021 год. События игры продолжают историю седьмой части, хотя геймеров ждет совершенно новое место действия – некая европейская деревня, окутанная мрачными тайнами. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Resident Evil Village / PSN

Напомним, ранее стало известно, что японская компания-разработчик Capcom подверглась атаке хакеров. Злоумышленники похитили более терабайта данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде и потребовали 11 млн долларов за их неразглашение.

Впрочем, Capcom не спешит идти на попятную, в результате чего в сети каждый день появляются свежие данные о различных проектах и сделках издателя. Так, в частности, несколькими днями ранее были представлены документы, подтверждающие разработку ещё одного ранее неанонсированного проекта во вселенной Resident Evil, выход которого запланирован на конец 2021 года.