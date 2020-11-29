УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Будьте бдительны – в Сети уже мелькают спойлеры Resident Evil 8

29 ноября 2020, 12:24

Настоятельно не рекомендуется заходить на тематические форумы до релиза игры.

Resident Evil Village
Кадр из Resident Evil Village / Capcom

Поклонникам популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, следует быть предельно внимательными.

Как сообщает игровой ресурс AltChar, в сети, включая популярные сайты Reddit и Resetera, уже мелькают спойлеры, касающиеся Resident Evil 8: Village, которые стали частью крупной утечки Capcom.

Это, конечно, не спойлеры на уровне Киберпанка, а пока что просто список кат-сцен, которые раскрывают судьбу некоторых ключевых персонажей и сюжетные повороты игры. Так или иначе, мы настоятельно рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".

Релиз RE 8 запланирован на 2021 год. События игры продолжают историю седьмой части, хотя геймеров ждет совершенно новое место действия – некая европейская деревня, окутанная мрачными тайнами. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Resident Evil Village
Resident Evil Village / PSN

Напомним, ранее стало известно, что японская компания-разработчик Capcom подверглась атаке хакеров. Злоумышленники похитили более терабайта данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде и потребовали 11 млн долларов за их неразглашение.

Впрочем, Capcom не спешит идти на попятную, в результате чего в сети каждый день появляются свежие данные о различных проектах и сделках издателя. Так, в частности, несколькими днями ранее были представлены документы, подтверждающие разработку ещё одного ранее неанонсированного проекта во вселенной Resident Evil, выход которого запланирован на конец 2021 года.

Cyberpunk 2077 Resident Evil Capcom Resident Evil Village
Сейчас вы просматриваете новость «Будьте бдительны – в Сети уже мелькают спойлеры Resident Evil 8». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфонаЭксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Как вам такой ведьмак? Художник представил, как мог бы выглядеть Мадс Миккельсен в образе ГеральтаКак вам такой ведьмак? Художник представил, как мог бы выглядеть Мадс Миккельсен в образе Геральта Бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелекБренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек Игроки FIFA решили заработать на смерти Диего МарадоныИгроки FIFA решили заработать на смерти Диего Марадоны Будьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консолиБудьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консоли
Следующий материал

Последние новости

12:39
Астролог назвал взрывоопасный знак Зодиака
12:36
Мелания Трамп решила откровенно рассказать о жизни в Белом доме в своей книге Видео
12:36
Были на аппаратах ИВЛ: на Львовщине двое пациентов с COVID-19 умерли из-за отсутствия электричества Видео
12:34
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты Видео
12:27
Инфекционист объяснил неизбежность локдауна и предупредил о коллапсе в больницах Видео
Реклама
12:24
Будьте бдительны – в Сети уже мелькают спойлеры Resident Evil 8
12:13
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
12:03
В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю Видео
11:54
Нападение в прямом эфире: в полиции раскрыли подробности атаки на журналистку в Киеве Видео
11:54
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:49
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
11:44
Мечта интроверта: команда энтузиастов представила защитную маску в стиле Daft Punk Видео
11:40
Эксперты ВОЗ начали искать корни коронавируса в Италии Видео
11:39
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
11:27
Ввод войск РФ в Беларусь: Тихановская оценила сценарий агрессии Москвы Видео
11:20
Гороскоп на 29 ноября для всех: кто пригрел вредителя Видео
11:07
Чем закончатся протесты в Беларуси: военный эксперт дал прогноз Видео
10:58
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 Видео
10:49
Авторы Cyberpunk 2077 подготовили приятную "плюшку" для владельцев консолей нового поколения
10:48
Чего Украине и миру ждать от новой администрации Байдена мнение
Реклама
10:31
Популярный продукт провоцирует рак – врач
10:19
Пульмонолог рассказала, когда можно лечить COVID-19 дома Видео
10:14
Не спешите с покупкой – в Сети назвали дату выхода бюджетной PS5
09:50
Лечение COVID-19 антибиотиками: врач предупредил о смертельных последствиях Видео
09:39
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
09:26
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах Видео
09:15
Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают Видео
09:07
Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия Видео
09:04
Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии Видео
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
08:35
Новый локдаун - выбор в пользу падения экономики вместо роста смертей мнение
08:32
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
08:20
COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные Видео
08:11
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
07:53
Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота Видео
07:29
В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну Видео
06:50
Лукашенко начинает галлюцинировать, когда дело доходит до Украины мнение
06:31
Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото Фото Видео
06:13
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
05:40
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
Реклама
05:05
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
04:35
План Кремля по Беларуси: эксперт объяснил, что ждет Лукашенко Видео
03:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
03:16
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
02:57
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
02:28
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
01:55
Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу Видео
00:55
Россия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь Видео
00:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
28 ноября, суббота
23:59
В Харькове произошли столкновения возле Мемориала жертвам Голодомора Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять