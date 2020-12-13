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Что показали в трейлере нового Mass Effect?

13 декабря 2020, 21:30

Трейлер получился хоть и коротким, но очень важным для понимания направления BioWare.

Mass Effect
Кадр из Mass Effect 5/ BioWare

На церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена в прошлом месяце в рамках празднования дня N7.

Спустя некоторые время после премьеры, руководитель новой части Mass Effect Майк Гэмбл порекомендовал всем фанатам внимательно приглядеться к деталям тизера, которые расскажут много нового – что мы, собственно, и сделали.

К слову, у игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Предположительно, релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Mass Effect 5 - разбор трейлера

Вступительный кадр – две галактики, знакомые нам по играм серии, между которыми находится тёмный космос. Ближе к зрителю – Млечный Путь, а вдалеке виднеется та самая Андромеда.

На фоне играет запись радиопостановки одноимённого романа "Война Миров" Герберта Уэллса. Затем нам показывают туманность Песочные Часы, окрашенную в другой цвет (настоящая – багровая), а радиопостановка заменяется на настоящую запись момента высадки Аполлона-11 на Луну.

Спустя некоторые время нам показывают круговое образование, напоминающее обломки. Это может быть разрушенная база коллекционеров или уничтоженный ретранслятор Альфа из второй части Mass Effect.

На фоне слышны звуки переговоров 2157-го года о первом контакте человечества с инопланетной расой. Это, в свою очередь, вылилось в вооруженный конфликт с турианцами и последующее принятие представителей человечества в совет Цитадели.

Далее нас переносят в будущее к моменту отправки 6-го ковчега к Андромеде, а кадры переключаются на последствия войны с Жнецами во время Mass Effect 3.

Разрушенные ретрансляторы и показанные умершие Жнецы в трейлере свидетельствуют о том, что BioWare приняли решение сделать именно красную концовку канонической. Выбрав эту концовку коммандер Шепард уничтожил все синтетические расы, в том числе и Жнецов, а залп энергии разрушил все ретрансляторы в Млечном Пути.

В трейлере также появляется неизвестный корабль, который ранее уже показывали на концепт-арте. На корабле, очевидно, путешествует Лиара Т'Сони – один из ключевых персонажей трилогии Mass Effect. Она находит на заснеженной планете кусочек шлема с меткой N7 – точно такой же был у коммандера Шепарда. И судя по тому, что на её лице видны морщины, прошла уже не одна сотня лет, а находка – не знак того, что Шепард жив, а скорее просто очень важная для памяти Лиары вещь.

Таким образом, суммируя вышесказанное:

  • События следующей игры по вселенной Mass Effect будут происходить через несколько сотен лет после завершения третьей части;
  • Скорее всего, каноном считается выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков;
  • Лиара путешествует с представителями рас кроганов, саларианцев и кем-то из людей;
  • Учитывая появление галактики Андромеда и упоминание отправки Ковчегов, возможно, новый ME объединит героев, отправившихся туда и тех, кто остался восстанавливать Млечный Путь после войны с Жнецами.

Напомним, что последняя часть в серии – Mass Effect: Andromeda – вышла 21 марта 2017 года и получила смешанные отзывы игроков и прессы, в частности, из-за обилия ошибок, неинтересной истории и монотонных сюжетных миссий.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Напомним, что на церемонии награждения The Game Awards 2020 также состоялась долгожданная премьера трейлера новой части культовой ролевой серии Dragon Age.

Подзаголовка или номера в названии пока нет, но самое интересное другое – сюжетно это прямое продолжение последней Dragon Age: Inquisition, где детально раскроют линию одного из компаньонов прошлой части мага Соласа. Обещают и встречу с другим известным персонажем.

Больше никаких деталей, сроков выхода и прочих особенностей проекта в BioWare не сообщили. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

Dragon Age PlayStation 5 Mass Effect Xbox Series S
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