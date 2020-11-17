Трамп добился своего: Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor

Huawei продает бренд Honor / The Verge

Китайская корпорация Huawei официально объявила о решении продать все активы бренда Honor, который занимается выпуском смартфонов и других гаджетов в среднебюджетном и бюджетном сегментах. Новым владельцем бренда станет консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., состоящий из 40 компаний при поддержке китайских властей.

Как рассказали представители Huawei, данный шаг был сделан, "чтобы обеспечить выживание" в условиях огромного давления со стороны США и постоянной недоступности компонентов, необходимых для продолжения ведения мобильного бизнеса.

Официальные данные о сумме сделки пока не разглашаются, но ранее издание Reuters сообщало, что речь идет о сумме в 100 млрд юаней (около 15 млрд долларов). В нее войдут все активы Honor, включая сам бренд, отдел разработки, а также исследовательские и логистические подразделения, управляющее цепочками поставок.

Напомним, что с мая 2019 года Huawei находится в черном списке Министерства торговли США. С фирмами не могут проводить транзакции американские компании, а также компании, использующие американские технологии и оборудование. Власти США считают, что китайское оборудование может быть использовано для шпионажа и сотрудничеством с властями КНР.

Ранее компания представила свой новый смартфон Mate 40, который имеет более усовершенствованный процессор, чем новые iPhone от Apple.