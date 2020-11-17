УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Трамп добился своего: Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor

17 ноября 2020, 12:31

Условия и сумму сделки не разглашают.

Huawei продает бренд Honor / The Verge

Китайская корпорация Huawei официально объявила о решении продать все активы бренда Honor, который занимается выпуском смартфонов и других гаджетов в среднебюджетном и бюджетном сегментах. Новым владельцем бренда станет консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., состоящий из 40 компаний при поддержке китайских властей.

Как рассказали представители Huawei, данный шаг был сделан, "чтобы обеспечить выживание" в условиях огромного давления со стороны США и постоянной недоступности компонентов, необходимых для продолжения ведения мобильного бизнеса.

Официальные данные о сумме сделки пока не разглашаются, но ранее издание Reuters сообщало, что речь идет о сумме в 100 млрд юаней (около 15 млрд долларов). В нее войдут все активы Honor, включая сам бренд, отдел разработки, а также исследовательские и логистические подразделения, управляющее цепочками поставок.

Напомним, что с мая 2019 года Huawei находится в черном списке Министерства торговли США. С фирмами не могут проводить транзакции американские компании, а также компании, использующие американские технологии и оборудование. Власти США считают, что китайское оборудование может быть использовано для шпионажа и сотрудничеством с властями КНР.

Ранее компания представила свой новый смартфон Mate 40, который имеет более усовершенствованный процессор, чем новые iPhone от Apple.

Apple Дональд Трамп санкции США Huawei
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп добился своего: Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Parler – что это за социальная сеть и почему туда всё переходятParler – что это за социальная сеть и почему туда всё переходят "Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер"Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердитоЛучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито Мрачное будущее человечества: вышел клип по мотивам Cyberpunk 2077Мрачное будущее человечества: вышел клип по мотивам Cyberpunk 2077 Лёха, TikTok, береза и Zoom – "вирусная" история, взорвавшая интернетЛёха, TikTok, береза и Zoom – "вирусная" история, взорвавшая интернет
Следующий материал

Последние новости

12:51
"А как же коронавирус?": Камалия открыла кафе с караоке в центре Киева
12:37
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
12:35
Муж генпрокурора Венедиктовой отхватил куш в 770 тысяч после фиктивного увольнения – СМИ Видео
12:32
Чат с полковником запаса Олегом Ждановым
12:31
Трамп добился своего: Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor
Реклама
12:13
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
12:02
Врач назвала признаки кашля при коронавирусе
11:57
Оля Бузова травмировала ребро перед выпуском Танцев на льду
11:53
Шмыгаль припугнул украинцев введением полного локдауна Видео
11:46
Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период Видео
11:37
Врачи описали самые редкие симптомы коронавируса
11:29
Почему не стоит ожидать разворота Молдовы от Москвы мнение
11:21
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
11:21
Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу" Видео
11:15
Влад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукой
11:15
Отменит ли Рада карантин выходного дня, и к чему это приведет мнение
11:11
Как лечить COVID-19 без семейного врача - объяснение Минздрава Видео
11:04
Анонсирован крупный кроссовер Minecraft со "Звездными Войнами" – с малышом Йодой на борту Видео
10:50
Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней Видео
10:29
Microsoft расставила все точки над "і" в вопросе выхода Fallout, Elder Scrolls и других хитов Bethesda на PS5
Реклама
10:25
Протесты под Верховной Радой: перекрытая улица и стычки с полицией Видео
10:15
Байден навсегда остановит путинский Северный поток-2 - Bild
10:10
В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточках Видео
10:04
Ось катастроф 2020: астролог назвала очень опасный период Видео
10:01
Почему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России мнение
09:41
Достроят ли Северный поток-2 при Байдене: в России оценили шансы
09:35
Инфекционист рассказал, поможет ли карантин выходного дня в борьбе COVID-19 Видео
09:21
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
09:08
Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета
08:43
Трампа еле отговорили от удара ракетами по ядерным объектам Ирана - The New York Times
08:41
Украину постигло возмездие: будет ли повторное закрытие границ мнение
08:35
Киев стал антилидером в Украине: за сутки нашли 1143 больных COVID-19
08:25
Коронавирус в Украине 17 ноября: поставлено рекордное число диагнозов за сутки Видео
08:11
Комаровский рассказал, как именно нужно вводить карантин выходного дня Видео
07:55
Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации Видео
07:26
У Трампа сделали важное заявление о передачи власти в США
07:13
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
07:02
30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине Видео
06:55
Россия потерпела сокрушительное поражение в Молдове мнение
06:33
Генералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду Лукашенко Видео
Реклама
06:02
Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября
05:29
"Сиси обнаженные": украинская блогер сделала интимное сэлфи
05:06
Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ
04:31
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
04:06
Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать Видео
03:40
Хитрый план Кремля по Карабаху: эксперты объяснили "кидок" Еревана Москвой Видео
02:58
Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях Видео
01:35
"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья
00:54
Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы
00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять