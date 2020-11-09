Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла ровно год назад. И всё-таки гений?

Death Stranding / Kojima Productions

От анонса и почти до самого выхода Death Stranding, новый проект вездесущего Кодзимы, находился в пелене неизвестности. Мы до конца не знали как играть в нее, и о чем будет повествовать сюжет. До сих пор не знаем.

Death Stranding с первого ролика начала оставлять после себя огромное количество вопросительных знаков: это касалось не столько целей персонажей или их мотивации, сколько более глобальных понятий, касающихся законов нового мира, созданного культовым японским геймдизайнером.

На все вопросы требовались сиюминутные ответы, и хоть ни у кого не было крепкой аргументации по тому или иному пункту программы, самые воодушевленные решили создать целую паутину из догадок и сложных теорий. Целых три года геймеры создавали свой собственный Death Stranding: у кого-то это была история про космос, кто-то связывал игру с экологическим кризисом, проект связывали с отмененным Сайлент Хиллом, но истина была не где-то далеко – всё оказалось проще и очевиднее.

В 2018 году Кодзима показал нам геймплей Death Stranding, где Сэм просто, в качестве курьера, переносил грузы по пустому открытому миру – и в этом, как оказалось, была вся суть игры. Игровое комьюнити додумало себе слишком много всего, и это касалось как геймплея, так и сюжетного повествования.

Только позже мы выяснили, что быть курьером – это не просто отнести груз с точки А в точку Б. Здесь важна и командная работа и коллективная координация, поскольку, прежде всего, Death Stranding – это игра о связах. На протяжении всей сюжетной кампании вы связываете поселения друг с другом, коннектя их к хиральной сети, с которой каждый персонаж извлечет себе определенную пользу.

Хиральная сеть – это терабайты данных и возможность наладить обратную связь с другими людьми. Есть те, для кого хиральная сеть станет жизненной необходимостью и настоящим спасением – ну а кто-то вовсе может поставить вам ряд условий, видя в объединении сугубо политическое решение.

Death Stranding – это одиночество в вакууме, но чем ближе к финалу вы находитесь, тем менее одиноким и изолированным кажется мир игры. При подключении точки к хиральной сети, привязанная территория заполняется постройками и символами, оставленными другими игроками.

В этом плане игра напоминает своеобразную социальную сеть и мир, в котором можно взаимодействовать друг с другом через время и пространство, прямо как в концовке Интерстеллара.

Так можно ли называть Death Stranding шедевром? Думаю, что да. Не шедевром с точки зрения игрового процесса или отдельной истории, давайте смотреть на вещи более глобально. За три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

Death Stranding имеет большой вес на рынке, и для многих он остается непостижимым по сей день. Подобно массе больших тел в космосе, способных создавать вокруг себя гравитационное невидимое поле, так и происходит и здесь – срабатывает волшебство Хидео Кодзимы.

Игру можно купить как на игровой приставке Playstation 4, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения: