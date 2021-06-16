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Для Among Us вышло крупное обновление с поддержкой 15 игроков в лобби

16 июня 2021, 16:17

Также патч добавил 6 новых цветов, новое меню на экране собраний и не только.

Для Among Us вышло крупное обновление / InnerSloth

Вчера, 15 июня, хитовой игре с друзьями Among Us исполнилось три года. Чтобы отметить это событие, разработчики из студии InnerSloth выпустили крупное обновление, которое добавило в игру поддержку до 15 игроков в лобби.

Из других особенностей – улучшенный художественный стиль, 6 новых цветов, поддержка контроллеров для смартфонов, а также новое меню на экране собраний, которое указывает, кто умер между раундами.

Ранее авторы объявили, что в будущем в Among Us добавят новую карту, достижения, возможность объединить аккаунты на разных платформах, режим "пряток", косметические предметы для визора и новые роли. Кроме того, игру планируют портировать на PlayStation и Xbox.

Дорожная карта Among Us / InnerSloth

Напомним, что Among Us – это адаптация классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным. Это весело, непредсказуемо, иногда безумно тупо, но чрезвычайно занимательно.

Пик загрузок пришелся на октябрь 2020 года – тогда игру установили более 7,3 млн раз. За все время существования мобильной версии её установили более 324 млн раз, а сама игра принесла авторам около 86 миллионов долларов, при этом почти 63,4% дохода пришлось на пользователей из Соединенных Штатов.

Читайте такжеЧто такое игра Among Us и почему она стала мировым хитом

Игра доступна бесплатно на iOS и Android, а версию в Steam можно приобрести по скидке за 74 грн – между всеми платформами работает кроссплей.

Among Us
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