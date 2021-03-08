Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь

Сервер Minecraft запустили на фотоаппарате / YouTube

Если вы думали, что культовую "песочницу" Minecraft уже запускали на всём, чем только можно, вы будете удивлены. Потому что пользователь Reddit под никнеймом Turtius запустил сервер Minecraft на своем фотоаппарате Canon SL2 (EOS200D), и подсоединился к нему через свой компьютер.

Запустить сервер удалось с помощью файлов Avrcraft, которые созданы специально для оптимизации Minecraft-сервера под 8-битные устройства. Также Turtius провел реверс-инжиниринг сетевого процессора камеры и использовал программу Canon Magic Lantern, которая расширяет возможности камер.

Устройство по-прежнему работает как камера, но находится "на пределе своих возможностей": съёмка теперь идет гораздо медленнее. Turtius выложил необходимые для повторения эксперимента файлы на GitHub, но отметил, что запуск сервера может повредить камеру.

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Сервер Minecraft запустили на фотоаппарате

Напомним, что Minecraft – это мега-популярная инди-игра в жанре песочницы с бесконечным открытым миром и бескрайними просторами для реализации фантазии. До сих пор тысячи людей проводят в этой игре по несколько часов в день, несмотря на то, что они досконально прошли её и знают рецепт каждого предмета наизусть. Сейчас хайп вокруг Minecraft утих, но проект продолжает свое развитие, а сообщество даже не планирует забрасывать эту игру.

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