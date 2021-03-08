УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь

8 марта 2021, 16:52

Энтузиаст запустил сервер Minecraft на фотоаппарате, и даже сумел сыграть на нём

Сервер Minecraft запустили на фотоаппарате / YouTube

Если вы думали, что культовую "песочницу" Minecraft уже запускали на всём, чем только можно, вы будете удивлены. Потому что пользователь Reddit под никнеймом Turtius запустил сервер Minecraft на своем фотоаппарате Canon SL2 (EOS200D), и подсоединился к нему через свой компьютер.

Запустить сервер удалось с помощью файлов Avrcraft, которые созданы специально для оптимизации Minecraft-сервера под 8-битные устройства. Также Turtius провел реверс-инжиниринг сетевого процессора камеры и использовал программу Canon Magic Lantern, которая расширяет возможности камер.

Устройство по-прежнему работает как камера, но находится "на пределе своих возможностей": съёмка теперь идет гораздо медленнее. Turtius выложил необходимые для повторения эксперимента файлы на GitHub, но отметил, что запуск сервера может повредить камеру.

Ранее мы рассказали о не менее заядлом энтузиасте, который запустил легендарный шутер Doom на картошке. Нашему герою удалось адаптировать некогда популярную компьютерную игру для калькулятора TI-84 Plus и настроить получение электричества с помощью подключенных в цепь 200 клубней картофеля.

Сервер Minecraft запустили на фотоаппарате

Напомним, что Minecraft – это мега-популярная инди-игра в жанре песочницы с бесконечным открытым миром и бескрайними просторами для реализации фантазии. До сих пор тысячи людей проводят в этой игре по несколько часов в день, несмотря на то, что они досконально прошли её и знают рецепт каждого предмета наизусть. Сейчас хайп вокруг Minecraft утих, но проект продолжает свое развитие, а сообщество даже не планирует забрасывать эту игру.

Ранее в Minecraft появилась точная копия "дворца Путина". Видео с величественной постройкой появилось на YouTube и уже успело собрать свыше 290 тысяч просмотров.

Minecraft
Сейчас вы просматриваете новость «Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В возрасте 60 лет скончался легендарный репакер xatabВ возрасте 60 лет скончался легендарный репакер xatab EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в КазахстанеEA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане GSC Game World продолжает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2GSC Game World продолжает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2 Создатель The Last of Us 2 объяснил скандальную сцену с клюшкойСоздатель The Last of Us 2 объяснил скандальную сцену с клюшкой Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделюИнформационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю
Следующий материал

Последние новости

17:39
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов
17:28
Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк Видео
17:21
Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем Видео
16:52
Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь Видео
16:46
В Минздраве разгромили главные фейки о вакцине CoviShield Видео
Реклама
16:27
Как правильно варить кофе в турке – простой рецепт Видео
16:12
Стрижка удлиненный боб вернулась в моду на весну 2021 Фото
16:07
В Dragon Age, Need for Speed и Battlefield можно поиграть за 26 грн
15:59
Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine Видео
15:41
ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших Видео
15:38
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Видео
15:22
Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Видео
15:20
В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин, есть задержанные Видео
15:01
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"
14:53
Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы Видео
14:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
14:18
Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю Видео
14:05
Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу Видео
14:00
Появились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцев Видео
13:46
Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда Видео
Реклама
13:45
Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР Видео
13:37
В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 марта Видео
13:30
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
13:01
"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского Видео
12:56
С Масленицей – картинки, видео, яркие поздравления Видео
12:55
Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю Видео
12:25
Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания Видео
12:25
В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли новые детали
12:23
В Киеве в одном из парков нашли женский труп Видео
12:16
На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19 Видео
12:04
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
11:52
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
11:50
В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах" Видео
11:42
В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca Видео
11:38
В США насмерть покромсали пулями известного рэпера Видео
11:16
Еще в одной области Украины зашкалил уровень госпитализации с COVID Видео
11:14
В России обвинили главу МИД Словакии в попытке спародировать Кулебу Видео
10:26
В Украине 8 марта продают "золотые" букеты цветов дороже 20 тысяч Видео
10:10
Меган Маркл публично призналась в желании совершить самоубийство Видео
10:02
Тюльпаны и возмездие: что за праздник 8 марта мнение
Реклама
09:35
В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое
09:21
Снег и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта Видео
08:59
В ВСУ ответили на фейк РФ о создании ЛГБТ-подразделений Видео
08:53
Гороскоп на 8 марта для всех: доходные авантюры и убыточные вложения Видео
08:42
Почему украинцы всегда выбирают вороватую власть мнение
08:26
В Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч больных COVID-19 Видео
08:23
В Польше рассказали, что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП Видео
07:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
07:35
США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT Видео
07:13
Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять