Фанаты всё починят: в Cyberpunk 2077 добавили официальную поддержку модов

Cyberpunk 2077 получила официальный инструментарий для создания модов / CDPR

Студия CD Projekt Red объявила о выходе официального инструментария по созданию модов к своему последнему детищу Cyberpunk 2077. Все необходимые файлы для этого отныне доступны на официальном сайте игры.

Обещают, что мастера модификаций получат надлежащий инструментарий, который поможет приукрасить тонущий в багах Найт-Сити. В дальнейшем разработчики планируют обновлять его вместе с клиентом игры.

Стоит отметить, что моды Cyberpunk 2077 были доступны с момента выхода игры, однако они в основном касались мелких шероховатостей, начиная от доработанного меню и миникарты, заканчивая видом от третьего лица и моделью Джуди без татуировок. Теперь же каждый энтузиаст может создать свой Киберпанк мечты. Или спокойно ждать пока игру отполируют.

Неделей ранее CD Projekt выпустила первый крупный патч для Cyberpunk 2077, который должен исправить самые неприятные баги и, по словам разработчиков, заложить основу для последующих обновлений. Одна из проблем, которую решили разработчики, связана с заданием "Старые друзья", в ходе которого Ви должен принять звонок от Горо Такэмуры.

Обновление устранило этот момент, но принесло новую проблему – теперь звонок проходит, но собеседник ничего не говорит. С этой проблемой столкнулись многие игроки, при этом не помогает ни перезагрузка сохранения, ни перепрохождение миссии. Судя по всему, проблему исправят лишь с выходом нового обновления в феврале. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

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Скандал вокруг Cyberpunk 2077 разгорелся с новой силой после выхода расследования Bloomberg о процессе создания амбициозной игры. Более 20 бывших и текущих сотрудников студии CD Projekt RED рассказали, что руководство CDPR сосредоточилось на маркетинге в ущерб разработке проекта и установило нереалистичные сроки, что вынудило некоторых сотрудников работать сверхурочно задолго до выхода на финишную прямую. В ходе тестирования были выявлены многие проблемы, на исправление которых попросту не хватило времени.

По словам сотрудников, полноценная работа над игрой началась лишь в конце 2016 года (анонс игры, к слову, состоялся в 2011). У руля встал глава CDPR Адам Бадовски, потребовавший полностью переделать игровой процесс и сюжет. Некоторые ключевые сотрудники не согласились с данным решением и были вынуждены покинуть студию. Первые кадры, показанные на выставке E3 2018, произвели большое впечатление на публику. Однако, как оказалось, демо было почти полностью фейковым – многие игровые механики в тот момент попросту не работали. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Cyberpunk 2077 – релизный трейлер

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077. Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.