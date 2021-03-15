Финал саги Думслеера: вышел тизер второго дополнения для DOOM Eternal

Эпичный тизер второй части OOM Eternal: The Ancient Gods / id Software

Команда Bethesda представила короткий тизер второго сюжетного дополнения к шутеру DOOM Eternal от id Software. Полный трейлер обещают 17 числа, а релиз, если верить утечкам, состоится днём позже – 18 марта.

Как гласит описание видео, вторая часть DOOM Eternal: The Ancient Gods станет "эпическим завершением саги Палача Рока". Значит ли это, что в следующей DOOM нас ждёт совершенно новый протагонист? Можем только гадать.

Ранее в Сети раньше времени появился список достижений из The Ancient Gods: Part Two. В числе слитых достижений были как сюжетные (прохождение уровней, убийство финального босса), так и побочные ачивки (собрать все страницы Кодекса и другие). Согласно нескольким ачивкам, главным антагонистом дополнения выступит некий Темный Лорд, а Палач Рока обзаведется новым оружием – Молотом Стражей.

Напомним, что релиз самой игры DOOM Eternal состоялся 20-го марта 2020 года для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК. В роли Палача Рока игрокам предстоит освободить Землю и уничтожить как можно больше отродий.

DOOM Eternal: The Ancient Gods - тизер второй части

Для всех, кто пропустил, ранее на этой неделе компания Bethesda официально стала частью Microsoft. Отмечается, что первые сохранит творческую свободу, а возможности вторых помогут сделать её игры масштабнее и привлечь новую аудиторию.

Кроме того, по случаю слияния обе компании провели круглый стол, где анонсировали пополнение библиотеки Xbox Game Pass. Подписчики сервиса получили возможность ознакомиться с 20 культовым и удостоенным всевозможных наград франшизам компании Bethesda. Среди тайтлов есть Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout и Wolfenstein.