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Google внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 года

26 января 2021, 12:20
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Всего в списке рекомендаций 21 сервис. Среди них – украинское приложение для смены лиц на фото и гифках Reface.

Google порекомендовал приложения, которые советует скачать в 2021 году / Reface

Google составила традиционный список интересных приложений, способных улучшить 2021-й год. Одним из рекомендуемых компанией сервисов стало приложение от украинских разработчиков Reface, о котором мы подробно рассказывали в одной из прошлых статей.

Всего в списке рекомендаций 21 сервис. Все приложения разделены на 4 категории: где можно что-то начать (.now), получить (.app), создать (.page) и разработать (.dev).

Кроме Reface, в список рекомендаций также вошли целый ряд приложений и сайтов разных направлений и интересов – от поиска и найма разработчиков до подписки на смешные комиксы и конструктора историй, где каждый автор дополняет истории предыдущих авторов. Кроме того, компания рекомендует платформы для поиска эмоциональной поддержки и для обучения домашних животных. Полный список рекомендаций можно изучить на сайте компании.

Приложение Reface, созданное в 2011 году украинскими разработчиками, позволяет за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр. В августе 2020 года приложение вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения", опередив такие топовые сервисы, как TikTok, Netflix и HBO, а в декабре сервис попал в категорию "Лучшие приложения" премии Best of 2020 от Google Play.

Reface скачать можно как в Google Play, так и в AppStore. Полное название для поиска - REFACE: face swap videos.

Ранее Google внесла определенные корректировки в правила хранения данных своих пользователей. Теперь компания будет удалять контент из ваших Gmail, Google Диска (в том числе Документов, Таблиц, Презентаций, Рисунков, Форм и Jamboard) и Google Фото, если вы не будете ими пользоваться более двух лет и превышаете лимит на доступный объём хранилища – 15 ГБ.

Новые правила начнут действовать с 1 июня этого года, а впервые применятся 1 июня 2023-го. Пользователей предупредят об удалении контента заранее по электронной почте. Сам аккаунт, к слову, блокироваться не будет.

Как сообщили в компании, данная норма не распространяется на пользователей с подпиской Google One, не превысивших квоту и не нарушивших правила, а также пользователей Google Workspace, "G Suite для образования" и "G Suite для некоммерческих организаций". Дополнительное место в хранилище можно получить в рамках специальных предложений и акций, которые компания проводит время от времени.

Google Gmail Reface
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