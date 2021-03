Готовьтесь снова плакать – приквел игры To the Moon уже на подходе

Разработка Impostor Factory подходит к концу / Кан Гао

Разработчик Кан Гао подтвердил, что релиз Impostor Factory ожидается в "ближайшие несколько месяцев". Изначально релиз приквела To the Moon должен был случиться еще в конце 2020 года, но из-за нашествия енотов в студии произошли технические неполадки, и игра отложилась.

В ноябре того года Кан Гао рассказал, что 80% игры готово, поэтому ее релиз должен случиться либо в конце весны, либо в начале лета.

По словам автора, его игра будет представлять собой трагикомедию с большим количеством загадок и перемещений во времени. Также он пообещал, что игроков удивит смесь элементов адвенчуры и детектива.

Согласно сюжету Impostor Factory, о котором рассказывается на странице игры в Steam, главный герой, Куинси, получает приглашение на модную вечеринку в загадочном особняке. Там он обнаруживает машину времени – прямо в ванной комнате. После этого начинают умирать люди, появляются тентакли, а атмосфера в доме становится "лавкрафтовской".

Для тех. кто не знаком с сабжем, оригинальная To the Moon вышла в 2011 году, и с тех пор Кан Гао выпустил к ней несколько бесплатных мини-дополнений (включая короткую Bird Story) и продолжение Finding Paradise. Хотя примитивный геймплей игры получил некоторые критические отзывы, To the Moon удостоилась самых восторженных оценок – критики хвалили сюжет и музыку игры, особо отмечая серьёзность поднятой темы и эмоциональную силу сюжета.

Трейлер Impostor Factory

